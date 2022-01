AMLO asegura que no cree "haya muchos despidos" por ómicron

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó la mañana de este lunes, al regreso a sus conferencias "mañaneras" tras su segundo contagio de COVID-19, que se registren muchos despidos debido a la situación que se vive en México ante el aumento de contagios por la variante ómicron del COVID-19, porque "la mayoría de los empresarios se porta bien".

"No habrá muchas bajas"

AMLO aseguró desde Palacio Nacional:

"No creo que haya muchos despidos la mayoría de los empresarios se porta bien, no son desalmados, que empiezan a sentir que no van a vender y correr de inmediato a los trabajadores, son pocos los que actúan de esa manera y no creo que en esta nueva ola suceda por qué está creciendo la economía, se requiere a los trabajadores, esa es mi apreciación", dijo.

López Obrador reconoció que hay afectaciones en restaurantes, pero confió que no se presente la misma situación que se registró el año pasado con delta.

"No habrá muchas bajas, despidos porque aún con esta nueva ola de contagios si está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos sectores, pero también será transitorio, no va a durar, entonces no veo qué se presente la misma situación de la variante delta que si hubo muchos despidos, no sucederá eso, no sucede eso", refirió.

"Lo que padecimos en diciembre y no fue por el COVID es lo que siempre hacen algunas empresas de despedir a los trabajadores para no se les paguen aguinaldo u otras prestaciones, entonces distinto totalmente lo del COVID", agregó.

OA