AMLO asegura que la economía mexicana está creciendo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana en su conferencia "mañanera", luego de regresar tras su segundo contagio de COVID-19, que la economía mexicana está creciendo y no se ha detenido, a pesar de la pandemia por el coronavirus y la nueva ola de contagios que azotan al país.

"Pienso que no van a haber muchas bajas"

AMLO reconoció que hay afectaciones en restaurantes y en ciertos sectores, con la llegada de la variante ómicron, pero estimó que será transitorio "no va durar", y confió en que no sea alto el número de despidos.

"Pienso que no van a haber muchas bajas, despidos porque aun con esta nueva ola de contagios, se está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos sectores, pero también va a ser transitorios, no va a durar".

"No veo que se presente la misma situación de la variante delta, en donde sí hubo muchos despidos, no va a suceder eso, no está sucediendo lo que padecimos en diciembre y no fue por COVID, es lo que siempre hacen algunas empresas de despedir a los trabajadores para que no se les paguen aguinaldo y otras prestaciones".

OA