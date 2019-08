A1 Citycarver: Deportividad con tacones

Nadie se escapa a las tendencias de la moda, ni siquiera los coches. Audi da muestra de ello con el nuevo A1 Citycarver, una versión con suspensión levantada de la nueva generación del subcompacto alemán, que pretende ser una especie de Crossover compacto, para acaparar no solo más miradas, sino un mayor número de clientes.

El exterior refleja el lenguaje de diseño actual que utiliza la marca de los cuatro aros, con un par de trazos fuertes en el cofre; faros con nueva firma de LEDs; una generosa parrilla trapezoidal en acabado negro brillante y una fascia delantera de corte aerodinámico, con una tercia de admisiones de aire y un lip frontal.

Los laterales, en esta versión, exhiben una carrocería en doble tono, molduras y el toque principal de este nivel de equipo: la suspensión con 35 milímetros extra de altura, en relación al A1 normal.

Atrás se coloca un conjunto voluminoso, con calaveras de iluminación LED y cortes agudos, así como una defensa posterior con reflectores y salidas de aire.

La orientación del equipo apunta hacia el conductor, y los terminados incluyen plásticos suaves, parcialidades similares al aluminio pulido y otros más al mismo tono de la carrocería.

Los asientos combinan cuero sintético y tela, además de costuras aparentes y más detalles con el mismo matiz exterior del automóvil

La cabina este automotor tiene una esencia juvenil, con una arquitectura moderna y combinación de diferentes colores.

Contrario a lo que podría pensarse, este A1 Citycarver no tiene una verdadera vocación por el todo-terreno, pues solamente adopta ese look. No hay selectores de manejo que ponderen el agarre fuera del asfalto, ni bloqueo de diferencial o tracción integral. Lo que si hay es un paquete Dynamic, que si añade los modos de manejo, pero solo sobre el asfalto, aunado a calipers rojos, suspensión de rigidez variable y simulador en el sonido de escape.

No existe información oficial sobre la motorización que llevará esta versión, pero puede pensar que usará la misma gama que utiliza el A1 convencional, es decir, motores de 1.0 litros con 90 o 115 caballos; el bloque de 1.5 litros de 150 caballos o el propulsor de 2.0 litros y 200 caballos de fuerza, todos con turbocompresores para mejorar la respuesta del acelerador.

Audi ya recibe los pedidos de este coche en Europa, aunque las entregas comenzarían hacia el último trimestre del año.

Se sabe que el A1 llegará posteriormente al Continente americano, pero todavía no se sabe si el Citycarver será una opción real en los distintos catálogos de este lado del Atlántico.