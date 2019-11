5 claves para el éxito: entrevista con la directora de Ventas Globales de Nissan

Determinación, tenacidad y pasión han sido los motores que han impulsado a Mayra González, quien dirigió tres años Nissan México y quien desde el 1 de julio de 2019 ocupa el cargo de directora de Ventas Globales de Nissan Motor Company, en Japón.

Mayra fue la primera mujer designada como presidenta de un país dentro del grupo Nissan a nivel global. Decidimos entrevistarla para conocer la trayectoria de una de las mujeres mexicanas con más poder dentro de la industria automotriz mundial.

¿Cómo inició su trayectoria Mayra González?

Mayra empezó su carrera como vendedora de autos en una agencia automotriz: “Quería un carro, pero no tenía dinero para comprármelo y ese era el trabajo que podía tener en ese momento, compaginándolo con mis estudios de Mercadotecnia en la UNITEC. Si yo hubiera tenido el dinero, no hubiera entrado a esta industria ni hubiera recorrido este magnífico camino a base de tanto esfuerzo”.

El primer coche que vendió fue un Cavalier azul. “Me acuerdo bien; se lo vendí a Francisco Martínez”. Pronto descubrió que vender autos era convertir sueños en realidad, y entregarlos era algo que disfrutaba en especial: “Recuerdo una vez que un señor fue a recoger su coche con toda la familia y me pidió que saliera en la foto”.

Finalmente pudo comprar su primer coche: un Chevy Pop Color arena. “Me acuerdo perfecto: lo saqué a 24 meses sin intereses, pagando una mensualidad de 2,130 pesos”, puntualiza divertida.

Un camino de esfuerzo

¡Cómo una niña iba a enseñarles a las grandes familias automotrices a llevar su negocio!

“Recuerdo que manejaba 22 horas para visitar a los distribuidores”, dice quien años más tarde sería la primera mujer –en 86 años de vida de Nissan Motor Company– en estar al frente de las ventas de la firma. El problema no era manejar tanto tiempo, sino que la tomaran en serio: “Esperaba horas enteras para que me recibieran. ¡Cómo una niña iba a enseñarles a las grandes familias automotrices a llevar su negocio!”. Entonces, para ganárselos, preparó estrategias. “Si les decía algo que ayudaría o les daría cierto valor, seguro me iban a escuchar”, explica Mayra.

Gracias a su tenacidad, González pudo subirse al elevador del éxito. Fue responsable del primer proyecto de la red de distribución local, lo que significó un aumento de más de 26,000 unidades adicionales vendidas en 2012. También estuvo a cargo del crecimiento estratégico de las redes de distribución de América, Australia, China e India. Luego, al ser designada presidente y directora general de Nissan Mexicana, estableció un récord en el mercado: 401,055 unidades vendidas en 2016, el mayor volumen de ventas registrado en la historia de la industria automotriz en México.

En una corporación que impacta en la vida de 17,000 familias, también presidió el Comité de Diversidad de Nissan México, desde donde promovió, apoyó e impulsó el talento femenino. Eso sí: los retos siempre estuvieron presentes: “A veces llegaban preguntando por el presidente y le decían: ‘Ahí está’, y respondían: ‘Es que no lo veo’. Esperaban ver a una señora, a un hombre o a un extranjero, pero cuando descubrían que era una mujer joven y mexicana, les rompía el paradigma”.

5 claves para alcanzar el éxito

Mayra González señala que el esfuerzo, la dedicación y la resiliencia son elementos que ayudan a ocupar posiciones de liderazgo. “Para mí, llegar hasta aquí es un plan de vida y de carrera que he construido a través de los años.” La directiva comenta que, de acuerdo con su experiencia, hay ciertas claves que ayudan a triunfar laboralmente:

Confianza en uno mismo . El primer paso necesario es creer que puedes lograr lo que te propones. Hay que prepararse y sortear obstáculos, pero todo parte de la confianza.

. El primer paso necesario es creer que puedes lograr lo que te propones. Hay que prepararse y sortear obstáculos, pero todo parte de la confianza. Vencer los miedos . El autoconocimiento ayuda a identificar miedos y barreras mentales. Si se identifican, es posible eliminarlos.

. El autoconocimiento ayuda a identificar miedos y barreras mentales. Si se identifican, es posible eliminarlos. Entregar resultados . Una empresa no es un club social; se esperan resultados consistentes. Estos son nuestra mejor carta de presentación.

. Una empresa no es un club social; se esperan resultados consistentes. Estos son nuestra mejor carta de presentación. Construir una poderosa red de contactos . Todo el mundo debe saber cómo te llamas, qué haces y cuán brillante eres; trabajar en fortalecer tu networking es una de las mejores estrategias que puedes seguir.

. Todo el mundo debe saber cómo te llamas, qué haces y cuán brillante eres; trabajar en es una de las mejores estrategias que puedes seguir. Dedicar tiempo a los sueños . Los sueños no se cumplen si no se trabajan. Se debe trabajar en ellos sin prisa, pero sin pausa.

Antes de finalizar la entrevista, Mayra González afirma: “A los hombres normalmente se les ha promocionado por potencial, y a las mujeres por resultados”, y añade que, en el entorno laboral, la persona que “sube” es quien tiene más confianza y se atreve. “Si se abre la puerta del elevador, te subes; si no lo haces, alguien más lo hará. No sabes a dónde te llevará, pero si no lo haces, solo verás cómo se suben los demás”.