3 modelos de iPhone que tienen 50% de descuento en Liverpool por el Hot Sale 2026

En la última semana de mayo arrancó en Liverpool con una ola de promociones relacionadas con el Hot Sale 2026, que incluye descuentos en tecnología, moda, línea blanca, accesorios y artículos para el hogar.

Como cada año, Liverpool sorprendió a sus usuarios con una campaña que no solamente ofrece ventas online, sino que también estará disponible en tiendas físicas.

¿Cuándo comienza y termina el Hot Sale?

En este 2026, Liverpool dará inicio a los descuentos a partir del 25 de mayo y se extenderá durante nueve días consecutivos, para otorgar a sus clientes más de una semana de oportunidades para realizar las compras que deseen. Como cliente tendrás oportunidad de adquirir productos a precios bajos hasta el dos de junio del 2026, que será el último día oficial con rebajas.

Liverpool, además, mantiene promociones bancarias especiales, meses sin intereses, descuentos en distintos artículos y también en viajes, emocionando así a miles de compradores.

Las mejores ofertas para aprovechar en Liverpool en esta Hot Sale 2026

El iPhone 13 reacondicionado con pantalla OLED de 6.1 pulgadas es una de las ofertas más llamativas del Hot Sale 2026 en Liverpool. El dispositivo pasó de costar 13 mil 999 pesos a solo 6 mil 999 pesos, lo que representa un descuento del 50%. Este modelo de Apple destaca por su rendimiento, calidad de cámara y compatibilidad con las últimas actualizaciones de iOS, convirtiéndose en una de las opciones más buscadas durante la temporada de ofertas.

El iPhone 12 reacondicionado de 6.1 pulgadas con pantalla AMOLED también forma parte de las promociones del Hot Sale 2026 en Liverpool. El celular bajó de ocho mil 599 pesos a cuatro mil 299 pesos, colocándose entre los modelos más baratos de Apple disponibles durante la campaña. Gracias a su diseño compacto y rendimiento estable, el iPhone 12 continúa siendo una alternativa atractiva para quienes buscan un iPhone económico con descuento.

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Otro de los modelos destacados es el iPhone 13 reacondicionado con pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, disponible en Liverpool con una rebaja del 50%. El precio pasó de 15 mil 999 pesos a 7 mil 499 pesos durante el Hot Sale 2026.

Este dispositivo sobresale por su calidad de imagen, potencia y autonomía, características que lo mantienen como uno de los teléfonos Apple más populares entre los usuarios que buscan renovar su celular con descuento.

CA