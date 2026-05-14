Pachuca pega primero y toma ventaja ante Pumas

En una noche brillante del neerlandés Oussama Idrissi, el Pachuca venció este jueves como local 1-0 a los Pumas en el Estadio Hidalgo , en el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Con esta derrota, los Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, quedaron obligados a ganar el partido de vuelta del domingo en el estadio Olímpico Universitario para avanzar a la final. El empate global les daría el pase a los felinos por el criterio de mejor posición en la fase regular, ya que fueron líderes.

Los Tuzos del Pachuca, dirigidos por el entrenador argentino Esteban Solari, llegaron a la liguilla como cuartos de la tabla.

Los Pumas salieron al campo con una línea de cinco defensas para tratar de contener el oleaje ofensivo del Pachuca, encabezado por el ecuatoriano Enner Valencia, el brasileño Robert Kenedy y, especialmente, Idrissi.

Intensos y agresivos, los Tuzos pusieron a prueba al portero costarricense Keylor Navas, quien cumplió con una actuación impecable durante los primeros 30 minutos.

Navas llegó a este partido como el guardameta con más atajadas del torneo, con 79, y la cifra aumentó notablemente en este primer duelo de semifinales .

Al 4', el cancerbero tico le tapó un remate a quemarropa al “Supermán” Valencia; un minuto después evitó un disparo de Kenedy y, al 7', se lanzó para desviar un tiro de Idrissi desde fuera del área.

Idrissi volvió a intentar el disparo de media distancia al 31', pero Navas seguía sólido bajo los tres postes.

Sin embargo, el mismo portero tico arruinó su brillante actuación al 37', cuando se vio obligado a conceder un tiro de esquina ante la presión de Kenedy, a quien había perdido de vista.

De ese córner surgió el 1-0 definitivo: Idrissi conectó otro disparo desde fuera del área y, esta vez, la pelota terminó en el arco tras desviarse en el defensa brasileño Nathan Silva.

En la segunda mitad, los felinos equilibraron el trámite del partido y tuvieron su mejor oportunidad al 80', cuando el español Rubén Duarte conectó un remate que el portero Carlos Moreno desvió por encima del travesaño.

Idrissi salió de cambio al 86', envuelto en ovaciones.

Los Tuzos cerraron el partido con 10 hombres tras la expulsión del defensa brasileño Eduardo Bauermann al 90'+1 .

SV