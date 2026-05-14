NFL ya tiene calendario completo para 2026

La larga sequía sin acción en los emparrillados se siente eterna durante cada temporada baja, pero la revelación del calendario de la próxima campaña ayuda a renovar las sensaciones y expectativas de los aficionados de cada uno de los 32 equipos del mejor futbol americano del planeta.

Este jueves, la NFL y cada una de las franquicias, de diferentes formas creativas en sus redes sociales, presentaron a sus rivales, además de dar a conocer los partidos de fechas significativas de la temporada y los juegos internacionales , previamente anunciados.

La semana 1 de actividad será peculiar, ya que no iniciará en jueves. Los campeones, los Seahawks de Seattle, arrancarán la temporada en casa —como es tradición— contra los Patriots de Nueva Inglaterra; sin embargo, el Kickoff será el miércoles 9 de septiembre.

El jueves se disputará el duelo entre los Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco en Australia; el domingo por la noche se enfrentarán los Cowboys de Dallas y los Giants de Nueva York, mientras que el Monday Night de esa semana será protagonizado por los Broncos de Denver y los Chiefs de Kansas City, con el posible regreso de Patrick Mahomes.

THE WEEK 1 SCHEDULE �� pic.twitter.com/JK57YM6BTm— NFL (@NFL) May 15, 2026

Una de las festividades más importantes dentro de la NFL es el Día de Acción de Gracias , que este año coincide con la semana 12 de la temporada y vendrá cargado de actividad desde el miércoles previo, el 25 de noviembre, con el partido entre los Rams y los Packers de Green Bay. El jueves 26 se disputarán los duelos entre Bears y Lions, Eagles y Cowboys, así como Chiefs ante Bills. También habrá juego de Black Friday entre Broncos y Steelers.

La liga también ha tratado de ganar protagonismo durante las fechas navideñas, por lo que este 2026 programó tres partidos para el viernes 25 de diciembre que podrían contrarrestar el frío de esas fechas: Packers contra Bears, Bills frente a Broncos y Rams visitando a Seahawks.

En cuanto al ambicioso plan de enfrentamientos internacionales , apenas el miércoles fueron confirmados los Vikings de Minnesota como rivales de los 49ers en la CDMX para el 22 de noviembre, dentro de la semana 11. En la semana 3, Ravens y Cowboys jugarán en Río de Janeiro. Londres recibirá en la semana 4 a Colts y Commanders; en la 5, a Eagles y Jaguars; y en la 6, a Texans, con los primeros dos partidos en casa del Tottenham y el tercero en Wembley.

Durante la semana 7, Steelers y Saints visitarán el Stade de France, en París; en la 9, Bengals y Falcons jugarán en el Santiago Bernabéu, en Madrid; y en la décima semana, Pats y Lions chocarán en la casa del Bayern Múnich.

SV