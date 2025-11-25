Xolos vs Tigres: David contra Goliat en la frontera y de madrugada

A la frontera le espera una noche larga y futbolera este miércoles, cuando los Xolos de Tijuana reciban a los Tigres de la UANL en el Estadio Caliente para el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 , en punto de las 23:00 horas (tiempo del centro de México). El horario, poco habitual y cercano a la medianoche, ha generado críticas por restarle exposición nacional a un duelo que, pese a la disparidad entre ambos equipos, promete intensidad y matices tácticos.

La serie se presenta como un enfrentamiento entre polos opuestos. Tigres, sublíder del torneo y acostumbrado a pelear títulos, llega con etiqueta de favorito. Su segundo lugar en la tabla refleja regularidad, jerarquía y una plantilla construida para competir en instancias definitivas. Bajo la batuta de un plantel profundo y experimentado, los felinos suelen manejar con oficio los partidos de Liguilla, ya sea para resistir de visita o liquidar en casa. La figura de Ángel Correa en su mejor momento futbolístico, se eleva como el principal generador de peligro por parte de los universitarios.

Del otro lado, Tijuana, séptimo clasificado y que tuvo que pasar por el Play In, se presenta como el “caballo negro” de la Liguilla. Su temporada irregular contrasta con su fortaleza en casa, donde el pasto sintético del Estadio Caliente suele marcar diferencias. El balón corre más rápido, los apoyos son más difíciles de ejecutar y los rivales batallan para adaptarse. Los Xolos saben que esa superficie es uno de sus mayores aliados, especialmente en una serie en la que necesitan llevar ventaja a Monterrey para aspirar a una hazaña.

La gran esperanza de los fronterizos recae en Gilberto Mora, la joya juvenil del mediocampo, quien se ha ganado la etiqueta de motor creativo del equipo. Su atrevimiento, visión y picardía representan el mejor argumento ofensivo de Xolos para intentar romper la férrea defensiva de Tigres, una de las más sólidas del campeonato. Sin embargo, Tijuana deberá controlar sus recurrentes desajustes defensivos; conceder espacios ante un rival tan eficiente puede resultar letal.

El pronóstico favorece abiertamente a Tigres, pero la combinación de horario, cancha y necesidad podría empujar a Xolos a un partido agresivo desde el inicio. Tigres, por su parte, apelará a la calma, la paciencia y su experiencia para encaminar la serie. En una noche atípica y cargada de contraste, la frontera podría escribir el primer capítulo de una historia inesperada.

Lee también: El Hijo del Santo prepara su despedida

NA