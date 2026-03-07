Xolos y Santos se enfrentarán este domingo en el Estadio Caliente en duelo correspondiente a la Jornada 10 (J10) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos en la parte media del torneo, con el objetivo de mejorar su posición en la tabla general y alejarse de la parte baja de la clasificación.

Los Xolos de Tijuana llegan a este compromiso ubicados en el puesto 14 de la tabla general con nueve puntos tras nueve jornadas disputadas. El conjunto fronterizo intentará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que lo acerque a la zona de clasificación.

Santos Laguna, en tanto, atraviesa un momento complicado en el torneo. El equipo lagunero ocupa el último lugar de la tabla con apenas dos puntos, por lo que buscará reaccionar y conseguir un resultado positivo como visitante.

Dónde ver EN VIVO el partido Xolos vs Santos de la J10 - Liga MX

Este domingo 8 de marzo, Xolos de Tijuana recibirá a Santos Laguna en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, por la J10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 8 de marzo, 21:00 horas

Domingo 8 de marzo, 21:00 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: FOX One, FOX y FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

