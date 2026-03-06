El Estadio Corregidora será el escenario donde Querétaro y América se enfrenten este sábado en actividad de la Jornada 10 (J10) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto azulcrema buscará reponerse en esta segunda parte del campeonato, luego de que parece que nada le sale bien, mientras que los Gallos intentarán aprovechar la localía para sumar puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla general.

El local Querétaro llega a este compromiso en la parte baja de la clasificación, con seis puntos después de ocho jornadas disputadas.

Sin embargo, parece un trabajo complicado, ya que a media semana, dentro de la actividad de la J9, los Gallos fueron goleados 4-0 por Monterrey.

América tampoco se encuentra en una buena posición, ya que, de momento, está fuera de la zona de Liguilla, y suma apenas 11 puntos tras nueve partidos jugados. El conjunto azulcrema buscará un triunfo como visitante que le permita escalar posiciones y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

El miércoles pasado cayó 2-1 ante Juárez y con ese antecedente afrontará este compromiso.

Dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs América de la J10 - Liga MX

Querétaro recibirá al América este sábado 7 de marzo en el Estadio Corregidora, en la ciudad de Querétaro, dentro de la J10 del Clausura 2026. El partido está pactado para iniciar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 7 de marzo, 17:00 horas

Sábado 7 de marzo, 17:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro, Querétaro

La Corregidora, Querétaro, Querétaro Transmisión: FOX One, FOX y FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

---

