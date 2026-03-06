El Estadio Jalisco volverá a encenderse este sábado con una nueva edición del Clásico Tapatío, cuando Atlas y Chivas se enfrenten en la Jornada 10 (J10) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El choque entre rojinegros y rojiblancos llega en un momento en que ambos equipos están metidos en la pelea por los primeros puestos de la clasificación, por lo que el resultado podría influir directamente en ello.

Chivas arriba a este compromiso como tercero de la Tabla General con 18 puntos tras ocho partidos disputados, luego de una campaña sólida que lo mantiene entre los protagonistas del Clausura 2026.

Atlas ocupa el sexto puesto, pero tiene 16 unidades después de nueve jornadas, apenas dos menos que sus rivales de ciudad. Los zorros buscarán aprovechar su condición de local para quedarse con el orgullo de Guadalajara y sumar puntos importantes en la clasificación.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs Chivas de la J10 - Liga MX

Este sábado 7 de marzo, Atlas recibirá a Chivas en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, como parte de la J10 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de televisión abierta, restringida y por streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador, y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 7 de marzo, 19:00 horas

Sábado 7 de marzo, 19:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: TUDN, ViX Premium y Canal 5

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF