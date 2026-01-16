El partido entre Tigres y Toluca se jugará este sábado 17 de enero dentro de la Jornada 3 (J3) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la mira puesta en escalar posiciones y reafirmar sus aspiraciones en el inicio de este campeonato. Por si quieres saber a qué hora empieza el partido y dónde podrás verlo EN VIVO, te presentamos la información.

Tigres vs Toluca: Así llegan los equipos a la J3 del Clausura 2026

El Estadio Universitario será el escenario este sábado de un choque de alto voltaje entre dos equipos con presentes muy diferentes. Los Tigres necesitan desesperadamente volver a la senda del triunfo tras su derrota en casa contra Pumas, mientras que el Toluca arriba con un paso inmejorable en lo que va del torneo.

El equipo dirigido por Guido Pizarro sufrió un duro revés en la Jornada 2 al perder 0-1 frente a Pumas, resultado que puso fin a una racha de 12 años sin derrotas ante ese rival en el “Volcán”. A pesar de generar opciones claras, la falta de contundencia y la destacada actuación del arquero rival marcaron la diferencia.

Toluca, en contraste, viene de una victoria contundente por 3-1 ante Santos en el Estadio Nemesio Diez. Tras iniciar abajo en el marcador, los Diablos Rojos resolvieron el encuentro en apenas diez minutos, confirmando su buen momento y su intención de competir por el tricampeonato.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Toluca de la J3 - Liga MX

Este sábado 17 de enero, Tigres recibirá a Toluca en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, por la J3 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá en televisión abierta. También podrás conocer el resultado final a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 17 de enero, 19:00 horas

Sábado 17 de enero, 19:00 horas Estadio: Estadio Universitario. Monterrey, Nuevo León

Estadio Universitario. Monterrey, Nuevo León Transmisión: Azteca 7

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

