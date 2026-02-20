La actividad de la Jornada 7 (J7) del Clausura 2026 no termina este sábado, pero sí cierra la agenda del día con un encuentro en la frontera, cuando Xolos de Tijuana reciba a Mazatlán en el Estadio Caliente. Conoce a qué hora inicia el encuentro y dónde verlo EN VIVO.

Xolos acumula siete puntos tras seis jornadas, con una victoria, cuatro empates y una derrota. El conjunto fronterizo ha mostrado orden defensivo, pero le ha faltado contundencia para quedarse con los triunfos. Su registro de cinco goles a favor y cinco en contra refleja esa irregularidad.

Mazatlán atraviesa un panorama más complicado. Con tres puntos y una sola victoria en el torneo, el equipo sinaloense se ubica en los últimos puestos de la clasificación. Sus números defensivos, con 13 goles recibidos, han sido un factor determinante en su posición actual.

Dónde ver EN VIVO el partido Xolos vs Mazatlán de la J7 - Liga MX

Xolos recibirá a Mazatlán FC en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, este sábado 21 de febrero, como parte de la J7 del Clausura 2026. El partido está pactado para empezar a las 23:10 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por streaming.

Fecha y hora: Sábado 21 de febrero, 23:10 horas

Sábado 21 de febrero, 23:10 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: FOX One

* Horarios del centro de México

** Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF