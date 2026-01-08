El duelo entre Xolos de Tijuana y América se jugará este viernes como parte de la Jornada 1 (J1) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la mira puesta en escalar posiciones desde el arranque del torneo, luego de haber disputado la Liguilla en el Apertura 2025, aunque con sensaciones muy distintas en el cierre del certamen anterior. Te contamos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Xolos vs América: Así llegan los equipos a la J1 del Clausura 2026

Este viernes 9 de enero se vivirá un duelo intenso en la cancha del Estadio Caliente entre dos equipos que buscan objetivos similares, pues tanto Xolos como América pretenden confirmar su protagonismo en el inicio del certamen.

El América llega con la consigna de revancha tras un 2025 sin títulos. A pesar de su irregularidad, las Águilas, dirigidas por André Jardine, finalizaron el Apertura 2025 en la cuarta posición con 34 puntos, producto de 10 victorias, cuatro empates y tres derrotas. Fue una de las ofensivas más productivas del torneo, con 33 goles a favor y solo 18 en contra. Sin embargo, su eliminación en Cuartos de Final ante Monterrey, tras caer 2-0 en la ida y ganar 2-1 en la vuelta, dejó una sensación amarga.

Por su parte, Xolos de Tijuana mostró un notable repunte bajo el concepto de fortaleza en casa. El conjunto fronterizo terminó en la séptima posición con 24 unidades, luego de sumar seis triunfos, seis empates y cinco derrotas. Marcó 29 goles, aunque recibió 23. En la Liguilla, superó el Play-In y sorprendió al golear 3-0 a Tigres en la ida de Cuartos de Final, pero fue eliminado tras caer 5-0 en la vuelta en El Volcán.

El antecedente más reciente entre ambos se dio en la Jornada 2 del Apertura 2025, cuando el América se impuso 3-1 con goles de Brian Rodríguez, quien firmó un doblete, y Rodrigo Aguirre.

Dónde ver EN VIVO el partido Xolos vs América de la J1 – Liga MX

Este viernes 9 de enero, Xolos recibirá al América en el Estadio Caliente, en Tijuana, por la Jornada 1 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión por streaming. Además, podrás seguir las acciones y el resultado final en los canales digitales y plataformas informativas de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 9 de enero, 21:00 horas

Viernes 9 de enero, 21:00 horas Estadio: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Estadio Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: FOX One, FOX

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF