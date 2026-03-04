Voluntarios: El corazón del Mundial

Más de un millón de aficionados solicitaron ser voluntarios en la Copa Mundial 2026, motivados por la pasión por el futbol y el deseo de formar parte de la organización del torneo más importante del balompié. Para muchos, la posibilidad de contribuir en la realización del evento representa la oportunidad de dejar un legado y ser recordados como parte de esta histórica edición.

Sin embargo, sólo quienes cumplieron con el perfil requerido y superaron el proceso de selección lograron integrarse al equipo de voluntariado. En total, 65 mil personas de México, Estados Unidos y Canadá fueron elegidas para colaborar durante los 39 días que durará la competencia.

Los voluntarios participarán en diversas tareas en distintos puntos vinculados con el torneo. Su labor no se limitará a los estadios, ya que también apoyarán en aeropuertos, hoteles y en los Fan Fest de las 16 sedes.

El proceso de selección incluyó varias etapas. Primero se realizó un prerregistro, seguido del registro oficial. Posteriormente, algunos aspirantes recibieron un correo de confirmación para acudir a una entrevista presencial, donde se evaluaron sus intereses y habilidades. Tras ese filtro final, se conformó el grupo que integrará el voluntariado mundialista.

DE LOS SCOUTS A LAS CANCHAS

Pasión por el servicio

Alexis Sánchez logró unir dos de sus grandes pasiones: servir a los demás y el futbol. A sus 20 años, el joven será voluntario en la Copa del Mundo, una oportunidad que considera única para poner en práctica los valores que ha cultivado durante años.

“Aparte de que me gusta mucho el futbol, los Mundiales siempre son muy emocionantes. Creo que la experiencia de un Mundial en tu país es algo que te puede tocar una o dos veces en la vida”.

Además, explicó que el servicio forma parte importante de su formación personal. “En mi vida soy scout, entonces tengo muy presente el lema de servir y ayudar sin esperar nada a cambio. Siempre hay que poner el 100% de actitud, porque es la impresión que dejamos en los demás”.

Sánchez también destacó que apoyar a aficionados de otros países será una experiencia enriquecedora. “Guiarlos, orientarlos y recibirlos con buena vibra hará que su visita sea más agradable”.

APASIONADA

La revancha de Martha

Martha Gutiérrez es una fiel seguidora del Guadalajara y del futbol en general. Desde niña quiso practicar este deporte, pero diversas lesiones y cirugías le impidieron continuar. Por ello, haber sido seleccionada como voluntaria para la Copa del Mundo 2026 representa una oportunidad especial de vivir el futbol desde otra visión.

“Para mí es muy importante todo el tema de ser voluntaria. Desde chiquita siempre he participado en distintos voluntariados. En esta ocasión, rumbo al Mundial, mi principal motivo fue porque amo el futbol”, explicó.

Martha también fue elegida para participar como voluntaria en Qatar 2022; sin embargo, los gastos que implicaba viajar al extranjero le impidieron asistir.

“En Qatar también fui elegida, pero significaba un gasto muy fuerte poder cruzar el charco. Ahora que el Mundial está en mi país y en mi ciudad, es una oportunidad que no puedo dejar escapar”, comentó.

Su labor se desarrollará principalmente en el Fan Fest que se instalará en la Plaza de la Liberación, donde los aficionados podrán seguir los partidos y participar en distintas actividades.

“Me ilusiona recibir a mexicanos y extranjeros para compartir la fiesta del futbol”.

UNA EXPERIENCIA FRENTE AL MUNDO

Viajar, crear, servir

Creador de contenido y políglota, Jorge Rico se dedica a organizar viajes y conocer el mundo. Su objetivo era formar parte del Mundial 2026, un evento que, asegura, le permitirá estar ante los ojos de millones de personas en todo el planeta. Tras superar el proceso de selección, fue elegido como voluntario, algo que considera una oportunidad única.

“El Mundial tiene una exposición increíble; será una experiencia que me marcará para toda la vida. Ya había intentado ser voluntario en París y en Qatar, pero no había tenido la suerte”.

Rico fue asignado al Fan Fest y como embajador del evento. Aún desconoce sus funciones específicas, aunque ya forma parte de un grupo de voluntarios donde intercambian información.

“El día de la entrevista éramos muchísimos; calculo que entrevistaron a unas 15 mil personas. Me siento muy afortunado de haber sido elegido para vivir esta experiencia única e irrepetible en casa”.