Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias para la familia del futbolista brasileño Antony Ylano, quien murió la madrugada del pasado lunes 20 de octubre.

Según información de la Policía Federal de Carreteras, Antony Ylano, de 20 años, viajaba en su motocicleta cuando chocó contra una vaca; el animal se separó del grupo junto al que caminaba sobre una de las calles del municipio de Altos, en el estado de Piauí, Brasil.

Pese a que los cuerpos de auxilio acudieron pronto para ayudarlo, el joven considerado una promesa del futbol brasileño falleció.

La prensa local ha publicado que el grupo de vacas era propiedad de algún familiar del fallecido, aunque no se ha revelado si esto es real, y mucho menos se dio a conocer la identidad.

En tanto, el medio brasileño G1 Globo dio a conocer que el jefe de la Policía Civil del estado de Piauí, André Moreno, comentó que el presunto dueño y familiar podría ser acusado de homicidio involuntario, aunque se tendrá que evaluar el caso con cuidado, ya que "para que haya culpa, tiene que haber negligencia, imprudencia o incompetencia. Lo evaluaremos con mucho cuidado para no precipitarnos".

En Internet circula el momento del accidente, el cual revisan las autoridades como parte de la investigación.

¿Quién era Antony Ylano?

Antony Ylano, de 20 años, era jugador del Piauí Esporte Clube, en donde había logrado un título regional Sub-20 y se preparaba para jugar la Copa de Brasil de la misma categoría. El club anunció su fallecimiento en redes sociales y envió un mensaje para su familia.

"El Club Deportivo Piauí vive un momento de profundo dolor con la pérdida del delantero Antony Ylano, víctima de un accidente esta mañana".

En su mensaje, acompañado de una foto, el equipo dice que Ylano vistió los colores del Piauizão Vibrante desde 2024 y "compitió con nosotros la Piauiense Sub-20, la Copa São Paulo Jr y la Copa del Noreste Sub-20".

Y resalta que "En otro desafío para el club, el atleta se preparaba para viajar con el equipo que compitió en la Copa Brasil Sub-20".

Tras el incidente, el Piauí Esporte Clube dijo que las actividades del lunes quedan canceladas por el luto de la familia y de toda la Piauí EC.

