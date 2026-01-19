Contra todo pronóstico, el América atraviesa uno de los momentos más incómodos de su historia reciente en la Liga MX. El empate de ayer domingo, sin goles, ante Pachuca, en la cancha del Estadio Hidalgo, confirmó que el conjunto de las Águilas estadísticamente atraviesa el peor inicio goleador en los últimos 56 años, números negativos que no se registraban en "el nido" desde el torneo de la FIFA de México 1970, cuando el país fue sede de su primer Mundial.

El encuentro ante los hidalguenses evidenció un problema que se ha repetido jornada tras jornada para el equipo azulcrema. América dominó amplios lapsos del encuentro, controló la posesión y generó aproximaciones constantes, sin embargo, volvió a carecer de contundencia frente al arco rival. El marcador en blanco no fue un accidente, sino la continuación de una tendencia que comienza a generar presión interna y externa sobre el equipo capitalino.

Los números del América en el Clausura 2026

En la J1 del Clausura 2026 hace una semana, las Águilas empataron 0-0 ante Xolos en Tijuana. En la segunda fecha, como locales y a media semana, cayeron por 0-2 frente al Atlético de San Luis, un resultado que encendió las primeras alarmas. Luego llegó el partido sin goles ante Pachuca en la J3, resultado que selló un arranque sin anotaciones en tres partidos consecutivos, algo inusual para una de las plantillas más potentes del futbol mexicano.

Para encontrar un antecedente similar, es necesario remontarse al año de 1970. En aquel torneo, aun bajo el formato de torneos largos, el América perdió por la mínima diferencia ante Toluca, volvió a caer por 1-0 ante Laguna como visitante, y empató sin goles frente a Pachuca en la tercera jornada. En esa campaña, donde Cruz Azul terminó como campeón, el conjunto emplumado tardó hasta la Jornada 4 para marcar su primer gol y consiguió su primera victoria hasta la Jornada 6, ante Irapuato.

La comparación subraya la gravedad del momento. Para un equipo acostumbrado a pelear títulos y a figurar entre las mejores ofensivas del torneo, este arranque resulta imperdonable desde la óptica de su exigente afición.

El calendario no concede tregua, y menos después de que se eliminara la posibilidad de avanzar a través del Play-In. El siguiente compromiso del América en el presente Torneo Clausura 2026 será el próximo 31 de enero, cuando reciba a Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ese partido se perfila como el indicado para romper la sequía goleadora y evitar que el peor inicio ofensivo en más de medio siglo se convierta en una crisis de mayor alcance y que se alargue justo cuando México volverá a ser sede, con la Copa Mundial 2026 en casa.

*Con información de SUN

