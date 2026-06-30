Bélgica y Senegal van de menos a más y quieren el pase a octavos de final

Dos equipos que necesitan sacudirse las dudas para seguir trascendiendo en la Copa Mundial de la FIFA tendrán en Seattle este miércoles la oportunidad de hacerlo. Bélgica y Senegal, que tuvieron una fase de grupos con momentos nublados y un arranque lento, buscarán el pase a octavos de final con la contundencia que les dé un empuje anímico más adelante.

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Ninguno de los dos tuvo un arranque favorable o dentro de las expectativas, pero tuvieron cierres que les permiten pensar que su máximo potencial no está tan lejano. Bélgica empató con Egipto e Irán como parte del Grupo G, pero una goleada en la última jornada de 5-1 ante una Nueva Zelanda sin resistencia terminó por darles la cima del sector.

Los Red Devils ya se sacudieron los fantasmas de hace cuatro años en los que no superaron la primera etapa, pero les queda un largo camino por recorrer si quieren igualar el tercer lugar que consiguieron en Rusia y que terminó de poner al equipo, que tenía a Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, como uno de los rivales más incómodos y temidos de Europa y el mundo en ese tiempo.

Senegal tuvo compañeros de cuarto que no lo dejaron dormir en el Grupo I; Francia y Noruega se impusieron a los africanos, que también acabaron con una manita con la que recibieron uno de los terceros lugares. Ahora quieren llegar a la instancia en la que cayeron en Qatar con el objetivo de igualar, después, la mejor actuación de su historia cuando llegaron a los mejores ocho en 2002 y pasar el mal trago de inicio de año, cuando les retiraron la Copa Africana de Naciones obtenida en la cancha.

Ambas escuadras tendrán que repetir las actuaciones más convincentes de sus últimos partidos y hasta mejorarlas para demostrar que no fueron tan solo chispazos, en una instancia donde la dificultad aumenta, la presión crece con cada minuto y perder significa volver a casa con las manos vacías y debajo de las expectativas en sus respectivos objetivos.

Para fortuna de los dos equipos, el olfato goleador y el liderazgo de los experimentados aparecieron cuando más lo necesitaban y tendrán que exigirse del mismo modo de ahora en adelante; Leandro Trossard cerró la primera fase con doblete, Lukaku y De Bruyne también festejaron tantos propios y repartieron asistencia. Por los senegaleses, Pape Gueye marcó en un par de ocasiones ante Irak y Sadio Mané será fundamental en Seattle para desplegar el balón.

Los Leones de Teranga tienen una oportunidad de dejar a un lado una corta pero negativa estadística. En 2002 y 2022, las dos ocasiones en las que han llegado a las instancias de eliminación, un rival de la UEFA fue su verdugo, por lo que ahora, ante un rival del viejo continente que tambalea, pueden romper esa inercia, aunque Pape Thiaw, el director técnico, no contaría de nuevo con Edouard Mendy en el arco por los problemas de rodilla y Mory Diaw se pondría los guantes.

Bélgica no tiene un recuerdo agradable de enfrentarse a un rival de la Confederación Africana. En la edición pasada cayeron ante una selección de Marruecos que terminó por sorprender al mundo y esa derrota en la segunda jornada encaminó el fracaso belga hacia la temprana eliminación y, aunque este 2026 es una instancia más adelante, el equipo de Rudi García quiere armar planes a futuro.

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AS