El mercado de fichajes de la Liga MX ha dado un giro significativo para los rojinegros del Atlas. Uros Durdevic "Djuka", ya se encuentra en la Sultana del Norte para formalizar su traspaso a los Rayados de Monterrey. A pesar de los esfuerzos previos de la dirigencia tapatía por mantener la estabilidad del plantel, la oferta de la escuadra regiomontana, que trascendió en poco más de 5 millones de dólares , terminó por concretar el movimiento.

El delantero llega al equipo dirigido por Domenec Torrent con un contrato por tres años, asumiendo la responsabilidad de suplir la sensible baja de Germán Berterame, quien emigró al Inter de Miami. A su llegada a Nuevo León, Durdevic expresó su entusiasmo por este nuevo ciclo: "Estoy muy feliz de venir a este club tan grande. Vine para pelear por el campeonato y espero hacer goles, porque con este equipazo van a venir muchos". El atacante reconoció la rapidez del cambio, señalando que ayer entrenaba en la Academia y hoy ya debe "cambiar el chip".

La huella de "Djuka" en el Atlas es imborrable. Desde su llegada en el Apertura 2024, acumuló 50 partidos y 22 goles . Su mayor logro fue convertirse en el único campeón de goleo en los más de 100 años de historia del Atlas, tras marcar 12 tantos en el Clausura 2025. Ahora, el técnico Diego Cocca y la directiva deberán trabajar a marchas forzadas para encontrar un reemplazo que mantenga el peso ofensivo del equipo, mientras tanto, todo parece indicar que el delantero titular para el partido ante Pumas sería Eduardo “Mudo” Aguirre.

¿Qué pierde Atlas con la salida de su goleador?

La partida de Uros Durdevic representa un reto estructural para el conjunto rojinegro:

Cuota de gol garantizada : Se va el hombre que promediaba casi un gol cada dos partidos, una efectividad difícil de encontrar en el mercado actual.

: Se va el hombre que promediaba casi un gol cada dos partidos, una efectividad difícil de encontrar en el mercado actual. Logro histórico : Pierden a su referente ofensivo más exitoso, quien ostenta el único título de goleo individual en la historia del club.

: Pierden a su referente ofensivo más exitoso, quien ostenta el único título de goleo individual en la historia del club. Adaptación inmediata: A diferencia de un refuerzo externo, "Djuka" ya dominaba el sistema de Cocca y el ritmo de la Liga MX, algo que le permitía rendir sin necesidad de tiempo de ajuste.

SV