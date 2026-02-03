México Verde y Panamá regalaron un auténtico duelo de pitcheo para inaugurar el tercer día de actividades de la Serie del Caribe 2026 desde el Estadio Panamericano. Sin embargo, fueron los comandados por Lorenzo Bunddy, quienes pudieron descifrar a la defensiva rival para conseguir su primera victoria del evento caribeño por un cerrado resultado de 1-2 .

Por segundo juego consecutivo del equipo mexicano, Rodolfo Amador se erigió como el líder a la ofensiva al ser el encargado de remolcar las dos carreras que abrieron la pizarra en la parte baja del tercer inning. El oriundo de Loreto, superó la serpentina de Jorge García para conectar un doblete y mandar a la caja registradora a Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda, rayitas que significaron el triunfo para el conjunto local.

Pese a verse sorprendido de manera temprana en el encuentro, el pitcher abridor de Panamá continuó su labor y pudo reivindicarse sobre la lomita . García se mantuvo por cuatro rollos y un tercio en los que toleró cuatro imparables y un pasaporte, mientras que ponchó a cuatro peloteros de la escuadra azteca y ya no volvió a permitir otra anotación.

Por parte de los Tomateros de Culiacán, Odrisamer Despaigne destacó al convertirse en el guía hacia la victoria desde el montículo, ya que mantuvo a raya a los bateadores panameños a lo largo de seis rollos completos en los que registró cinco hits, un pasaporte y cuatro chocolates.

Sin embargo, en el comienzo del séptimo capítulo, fue relevado por Sasagi Sánchez, dejándole un hombre de herencia en base. Panamá no desaprovechó la oportunidad de quitarse la blanqueada y Abraham Rodríguez pegó un doble que mandó a Luis Castillo al plato.

Aunque la ventaja no representaba una gran diferencia, los Federales de Chiriquí volvieron a ser maniatados a la ofensiva ante la buena respuesta del bullpen de México verde. Rafael Córdova y Guadalupe Chávez fueron los encargados de repartir los últimos outs para que la novena azteca consiguiera su primera victoria.

Este miércoles 4 de febrero, los dos equipos mexicanos se reencontrarán en el diamante de juego cuando se vean las caras a las 19:00 horas en el inmueble de Zapopan.

SV