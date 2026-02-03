Dónde ver EN VIVO San Diego vs Pumas por la Concachampions 2026

Los Pumas inician su camino en la Copa de Campeones de la Concacaf con la ilusión de hacer un papel destacado en el certamen internacional. El equipo dirigido por Efraín Juárez tendrá su primer compromiso ante el San Diego FC, de la MLS, en una serie que marcará el rumbo de sus aspiraciones.

Previo al encuentro, Juárez destacó la importancia de encarar con seriedad los primeros 90 minutos de la eliminatoria.

“Son 180 minutos, mañana [hoy] se juegan los primeros 90 y hay que hacer un partido serio, con mucho compromiso, orden y disciplina. Trataremos de ir por el juego, ser protagonistas, como hemos tratado de ser en cualquier cancha, y ojalá salgamos en una buena noche para traer un resultado positivo a casa”, señaló el estratega universitario.

El técnico también reconoció la peligrosidad del rival, al que calificó como un equipo con un estilo muy definido y vocación ofensiva, aunque confía en que Pumas pueda hacerle daño si ejecuta correctamente su plan de partido.

"Es un equipo que el año pasado hizo muy bien las cosas, entendiendo que era su primero. Juega muy bien al futbol, es muy vertical, con gente importante y de muy buen pie, con un estilo muy definido; si no estamos ordenados, nos pueden hacer bastante daño", apuntó.

Finalmente, sobre la posibilidad de pelear por el título tanto en la Concacaf como en la Liga MX, Efraín Juárez consideró que aún es prematuro hablar de objetivos mayores, por lo que el enfoque del equipo está completamente puesto en este primer compromiso internacional.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

El partido de ida se disputará esta noche en el estadio Snapdragon, donde el conjunto auriazul buscará tomar ventaja para llegar con mayor tranquilidad al duelo de vuelta, que se jugará la próxima semana en el Estadio Olímpico Universitario.

El encuentro arranca a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de Fox Sports y en la plataforma de streaming de la Concacaf.

