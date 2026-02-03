El Estadio Panamericano vivió una tarde distinta, vibrante y llena de espectáculo con la llegada del Martes de Glamour, una jornada que combinó la pasión del béisbol con la espectacularidad de la lucha libre mexicana, previo al duelo entre México Rojo y Puerto Rico.

La zona de Fan Fest se transformó en un auténtico ring, donde las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se robaron la atención de los aficionados . La función estuvo cargada de acción, llaves, vuelos espectaculares y una conexión constante con el público, que respondió con aplausos, cánticos y ovaciones en cada enfrentamiento.

Las luchas preliminares marcaron el ritmo de la tarde con choques de gran intensidad, en los que los gladiadores y las gladiadoras demostraron por qué la lucha libre es uno de los espectáculos más arraigados y favoritos en la cultura deportiva mexicana. Cada caída fue celebrada con entusiasmo por una afición que se dio cita no solo para apoyar al béisbol, sino también para disfrutar de un ambiente familiar y festivo.

La pelea estelar fue el plato fuerte con el duelo entre Soberano Jr. y Euforia frente a Bestia Negra y Ráfaga. El combate estuvo lleno de dinamismo y momentos de alto impacto , pero también destacó por la cercanía de los luchadores con el público. Los protagonistas no dudaron en interactuar con los aficionados, provocarlos y agradecer su apoyo, generando una atmósfera única en el Panamericano.

El Martes de Glamour cumplió con creces, convirtiendo la antesala del juego en una experiencia completa. La combinación de lucha libre y béisbol ofreció una jornada inolvidable, reafirmando al Estadio Panamericano como un escenario que va más allá del diamante y que sabe conectar con su afición desde todos los frentes.

SV