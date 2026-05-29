El sueño de cualquier niño que juega futbol es disputar el torneo más grande que existe en el deporte: el Mundial. Una vez llegado al profesionalismo, la lucha no termina por ser uno de los más destacados y ganarse uno de los lugares más cotizados en la lista del director técnico nacional, pero la suerte no sonríe para todos.

Con el torneo cada cuatro años, es vital no solo ser parte del ciclo en el que el entrenador pueda ver las capacidades dentro de la cancha, sino llegar en el mejor momento futbolístico a la justa, pues por lesiones o bajones de rendimiento a nivel de clubes, las aspiraciones pueden verse truncadas tan solo unos días antes del silbatazo inicial del campeonato.

Como en cada edición, hay derrotas que no se sufren en la cancha, sino en el papel y frenan en seco la ilusión de los futbolistas que atravesaron partidos, entrenamientos y dudas, viendo cómo lentamente eran superados por la competencia interna o en un parpadeo sufriendo alguna lesión de la que no tuvieron oportunidad de volver antes de lo necesario.

México

Javier Aguirre tiene pendiente hacer su último punto de control para entregar oficialmente la lista definitiva de 26 mexicanos que estarán en el Mundial, pero ya hay nombres que brillan por su ausencia, como el caso de Diego Lainez, extremo de Tigres que apunta a una segunda ausencia consecutiva, a pesar de hacer un buen torneo.

Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca, tenía el momento de su lado para ser llamado, pero la lesión de rodilla en marzo detuvo por completo su proceso y a pesar de que trató de regresar a marchas forzadas, el “Vasco” no lo tendría en mente para colarse de último momento en la convocatoria

La figura de hace ocho años, Hirving Lozano, ha estado en medio de polémicas con San Diego y no ha tenido actividad para ser considerado a una tercera Copa del Mundo. Luis Ángel Malagón fue otra baja anunciada desde marzo, cuando se rompió el tendón de Aquiles.

Argentina

La campeona del mundo no tendrá este año a uno de los pilares del título de Qatar. Lionel Scaloni dejó fuera al lateral de River, Marcos Acuña por no estar en un punto físico óptimo y ser superado, a ojos de Scaloni, por Nicolás Tagliafico y Facundo Medina. Otra ausencia notable es Emiliano Buendía, a pesar de ser campeón de Europa League con el Aston Villa y marcar en la Final, pero no fue tomado en cuenta para el Mundial.

El caso de Marcos Senesi, otro de buena temporada en Inglaterra, en este caso con el Bournemouth, no pasó el corte, presuntamente solo por decisión técnica, mientras que a Franco Mastantuono no le bastó con solo llevar el escudo del Real Madrid en el pecho y tras un año casi desaparecido no usará la albiceleste en el verano.

Brasil

Carlo Ancelotti tuvo que tomar una decisión importante en la convocatoria de la Canarinha para este verano y fue sorpresiva para muchos. Además de no llamar a otros como Antony o Richarlison, la mayor sorpresa fue que el italiano dejó fuera al delantero de 24 años del Chelsea, João Pedro, quien tuvo 23 contribuciones de gol en Premier League y a pesar de que solo registra ocho partidos con la camiseta nacional, su rendimiento en Inglaterra lo ponía para muchos en la lista final.

El Scratch do Ouro también tiene otras ausencias notables, aunque son por lesión. Rodrygo, que venía de una temporada de matices con el Real Madrid, se rompió el ligamento cruzado a inicios de marzo, mientras que Militão sufrió una lesión en el bíceps femoral en abril y le costó un lugar en el torneo.

Inglaterra

La selección inglesa cuenta con una de las generaciones más prometedoras de su historia y con la que ansían romper la maldición de 60 años sin gloria. Thomas Tuchel tuvo el “problema feliz” de tener nombres de sobra, pero algunos fueron sorpresivos. Cole Palmer, mediocampista del Chelsea y anotador de un gol en la Final de la pasada Euro, perdió el vuelo en una temporada plagada de lesiones.

En el caso de Phil Foden, del Manchester City y Trent Alexander-Arnold, lateral del Real Madrid, perdieron protagonismo con sus respectivos clubes, viendo muchos partidos desde la banca con pocos minutos. De igual forma, el central del Manchester United, Harry Maguire es una ausencia por decisión de Tuchel, a pesar de ser un habitual de los Tres Leones.

España

La convocatoria de Luis de la Fuente causó revuelo, no solo por llevar a ocho jugadores del Barcelona, sino también porque ninguno de los enlistados forma parte del Real Madrid y en medio de esa inesperada exclusión está Dani Carvajal, lateral que cerró su ciclo con los merengues y a sus 34 años buscaba un último baile vistiendo La Roja, con la que ganó la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2023.

En cuanto a los futbolistas blaugranas, la cantidad no fue más amplia porque Fermín sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho en la última jornada de LaLiga contra el Betis, cortando en el último momento sus posibilidades para ir a su primer Mundial.

Francia

El conjunto galo, protagonista de los últimos dos certámenes, pinta como uno de los favoritos para el título y en un roster plagado de estrellas, algunas no tuvieron el brillo suficiente. Entre ellos está el centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, por lesiones y una baja de juego y protagonismo con el club blanco, de acuerdo con Didier Deschamps.

Otro que tuvo una campaña difícil fue Randal Kolo Muani, delantero del Tottenham que tuvo apenas cinco goles esta temporada, en medio de los problemas que tuvieron los Spurs en todos los ámbitos. La ausencia más triste por lesión será la de Hugo Ekitike, del Liverpool, tras romperse el tendón de Aquiles en los Cuartos de Final de Champions League.

Alemania

El guardameta, Marc-André ter Stegen ha vivido meses complicados. Sufrió una rotura de tendón rotuliano en 2024, por lo que fue reemplazado en el Barcelona por Wojciech Szczesny, volvió de la lesión pero no al arco. Tras problemas con la directiva, en el último mercado invernal fue cedido al Girona, pero sufrió una lesión muscular de la que no ha salido y Julian Nagelsmann sacó del retiro internacional al Manuel Neuer para defender la portería alemana, mientras ter-Stegen perdió la oportunidad de ser el titular de la Mannschaft.

Entre las decisiones técnicas de Nagelsmann, dejó fuera a Karim Adeyemi, extremo del Borussia Dortmund y Yann Bisseck, central del Inter. En tanto que Serge Gnabry, referente del Bayern, se pierde el torneo por problemas en los abductores.

MF