La segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrenta a Turquía y Paraguay en un duelo de alta exigencia para ambos equipos. Después de caer en sus respectivos estrenos, las dos selecciones necesitan sumar puntos para mantenerse con la esperanza de lograr un boleto a la fase de eliminación directa.

El encuentro se disputará este viernes 19 de junio en el Estadio Bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos, donde estará en juego buena parte de las aspiraciones de ambos conjuntos en el certamen. Para que no te lo pierdas, te compartimos el horario, los canales de transmisión y todos los detalles para ver en vivo este partido.

¿Cómo llegan Turquía y Paraguay?

Turquía y Paraguay afrontarán este duelo con la necesidad de sumar, luego de haber comenzado su participación en la Copa del Mundo 2026 con una derrota. Estas dos selecciones llegan sin puntos a la segunda jornada y saben que un nuevo tropiezo podría comprometer seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto turco ocupa actualmente la tercera posición del Grupo D. En su debut frente a Australia no logró marcar y terminó con una diferencia de goles de -2, producto de los dos tantos recibidos. Ante este panorama, buscará reaccionar para mantenerse en la pelea dentro de un sector que comienza a tomar forma tras la primera fecha.

Por su parte, Paraguay se encuentra en el último lugar de la clasificación. La Albirroja sufrió una derrota en la que recibió cuatro goles de la Selección de Estados Unidos y solo pudo descontar en una ocasión, situación que la dejó con una diferencia de goles de -3, la más baja del grupo hasta el momento.

Mientras tanto, la parte alta del sector es ocupada por Estados Unidos y Australia, selecciones que suman tres puntos tras ganar en su presentación. Los estadounidenses lideran gracias a una mejor diferencia de goles, un escenario que aumenta la presión sobre turcos y paraguayos, quienes necesitan un resultado positivo para no quedar rezagados en la lucha por los boletos a la fase eliminatoria.

Dónde ver EN VIVO el partido Turquía vs Paraguay del Mundial 2026

El duelo entre Turquía y Paraguay, correspondiente a la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial 2026, se disputará este viernes 19 de junio de 2026. El balón rodará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y se desarrollará en el Estadio Bahía de San Francisco.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso de la fase de grupos estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de esta plataforma.

Fecha y hora: Viernes 19 de junio, 21:00 horas

Viernes 19 de junio, 21:00 horas Estadio: Estadio Bahía de San Francisco

Estadio Bahía de San Francisco Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Turquía y Paraguay afrontan un partido de gran importancia dentro del Grupo D, en una jornada que podría comenzar a perfilar a los candidatos para avanzar a la siguiente ronda. Con cada punto siendo fundamental en la fase de grupos, ambas selecciones buscarán imponer condiciones y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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