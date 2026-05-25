Mientras continúan los rumores que lo vinculan como posible refuerzo de Chivas para el Torneo Apertura 2026, el mediocampista Denzell García se pronunció sobre su actualidad con Bravos de Juárez y aseguró que, hasta el momento, mantiene su enfoque completamente en el conjunto fronterizo. El futbolista dejó en claro que su prioridad sigue siendo cumplir con el equipo juarense, en medio de las versiones que apuntan a un posible interés del club tapatío de cara a la próxima temporada.

Identificado con Juárez

El futbolista mexicano reconoció que las versiones sobre una posible salida han comenzado a tomar fuerza en las últimas semanas, especialmente ante el interés que existe por parte del Rebaño Sagrado. Sin embargo, el mediocampista ofensivo aseguró sentirse plenamente identificado con la institución juarense.

"Te soy muy sincero: soy feliz acá, y cuando me hablan de si puedo dejar Juárez o no, me duele pensar en una posible partida. Pero, como te digo, hoy estoy concentrado aquí", señaló.

García también explicó que atraviesa un momento positivo tanto en lo deportivo como en lo personal, situación que lo mantiene cómodo viviendo en la frontera.

"La verdad, hoy no sabría hablarte sobre mi futuro. Estoy feliz acá en Juárez y, sin querer queriendo, siento que lo estoy teniendo todo; incluso mi novia es de aquí", comentó.

Agradece respaldo de aficionados de Juárez

Además, el futbolista aprovechó para agradecer el respaldo que ha recibido de la afición de Bravos, un aspecto que considera clave en su crecimiento dentro del equipo.

"No, claro. Sobre todo le agradezco mucho a la afición juarense, que siempre me ha respaldado y me ha dado ese empujoncito extra y esa confianza que necesitaba", concluyó.

El interés de Chivas por Denzell García surge en medio de la reestructuración que vive el Rebaño rumbo al Torneo Apertura 2026. La directiva rojiblanca analiza reforzar la zona del mediocampo con futbolistas jóvenes y con proyección dentro de la Liga MX, perfil en el que encaja el jugador de Juárez.

Aunque hasta el momento no existe una oferta oficial confirmada, el nombre de Denzell García ha comenzado a tomar fuerza dentro de las opciones que siguen en Verde Valle, especialmente por su regularidad y crecimiento en los últimos torneos con el conjunto fronterizo.

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