Otra cita con la historia en el Mundial Sub-17

Todo está listo para que arranque el torneo de fútbol que más alegrías le ha brindado a México. La vigésima edición del Mundial Sub-17 de la categoría varonil comenzará hoy en Catar y se extenderá hasta el jueves 27, día en el que se conocerá al campeón. En esta ocasión, la competencia recibirá, por primera vez, a 48 selecciones y Alemania se presenta como el vigente monarca, tras coronarse en el 2023.

Esta nueva contienda se presenta como histórica y sin precedentes. En primer lugar, porque competirán el doble de equipos, respecto a Indonesia 2023. Además, el país catarí organizará la edición número 20 y también las próximas hasta el 2029, y ya no será cada dos años, pues a partir de este 2025, el torneo se disputará anualmente.

La Copa Mundial Sub-17 se jugó de manera inédita en 1985 y, desde aquella vez, se han coronado 10 países diferentes, siendo Nigeria el más laureado al acumular cinco títulos. Detrás de la selección africana se encuentra Brasil con cuatro campeonatos y después están Ghana y México con dos trofeos cada uno.

Todas las escuadras participantes serán repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Las dos primeras de cada sector, junto a los ocho mejores terceros lugares, se clasificarán para los dieciseisavos de final y en las rondas eliminatorias ya no se jugarán tiempos extras en caso de que el partido finalice empatado en los 90 minutos reglamentarios, directamente pasarán a una tanda de penaltis para definir al vencedor.

Si México puede considerarse como potencia en una categoría, esa es la Sub-17. Por ello, en Catar 2025, el cuadro azteca comandado por Carlos Cariño buscará repetir, con una generación que ilusiona, sus dos mejores actuaciones que se dieron en Perú 2005 y México 2011, cuando el Tri se alzó con el trofeo de campeón luego de derrotar a Brasil y Uruguay, respectivamente.

Además de dichos logros, la Selección Mexicana también registra dos subcampeonatos de la categoría. En 2013, se enfrentó a Nigeria en la Gran Final, pero sucumbió por un marcador de 3-0; mientras que, en 2019 fue víctima de la revancha verdeamarela y cayó 2-1 ante Brasil.

Para esta edición, el Tricolor quedó situado en el Grupo F, junto a los equipos de Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza. Su debut será el martes 4 cuando se mida ante el conjunto asiático; para el viernes 7 afrontará la segunda fecha del torneo enfrentándose a los africanos y, finalmente, cerrará la fase de grupos jugando contra el equipo sueco el lunes 10.

Entre las figuras que más se destacan del conjunto azteca está Aldo de Nigris, hijo del ex futbolista histórico del Monterrey, y quien será el encargado de liderar la delantera, ya que es un centro delantero nato y entre el Clausura y Apertura 2025 ha marcado 10 anotaciones con la Sub-19 de Rayados.

Además, de Gael García, joven promesa del Guadalajara debido a que ha destacado en las fuerzas básicas rojiblancas que se desempeña como mediocentro ofensivo. Él tuvo la oportunidad de realizar pretemporada con el primer equipo de cara al inicio del Apertura y ha en el presente semestre tenido actividad con la Sub-21.

Continuando con el legado de jugadores retirados, también está Lucca Vuoso, hijo de Matías Vuoso. El futbolista formado en las categorías menores de los Santos es atacante y acumula tres anotaciones en el Apertura 2025 con la Sub-21.

Los 21 jugadores mexicanos

Porteros: Abdon Turrubiates (León), Matías Velázquez (Santos Laguna) y Santiago López (Toluca).

Defensas: Jhonnatan Grajales (Chivas), Michael Corona (León), José Navarro (Pachuca), Adrián Villa (Pachuca), Félix Contreras (Real Salt Lake), Bryan Salazar (Tigres) e Ian Olvera (Xolos).

Medios: Íñigo Borgio (CD Leganés), Gael García (Chivas), Óscar Pineda (Chicago Fire SC), Kenneth Martínez (FC Juárez), Karin Hernández (León) y Jorge Sánchez (Rayados).

Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Alex Gutiérrez (Cruz Azul), José Mancilla (Pumas), Aldo Patricio De Nigris (Rayados), Máximo Reyes (Santos Laguna) y Lucca Vuoso (Santos Laguna).

Partidos de México en el Mundial Sub-17

Martes 4 de noviembre

México vs Corea del Sur | 7:00 horas

Transmisión: VIX, TUDN y Canal Nu9ve.

Viernes 7 de noviembre

México vs Costa de Marfil | 8:45 horas

Transmisión: VIX y TUDN.

Lunes 10 de noviembre

Suiza vs México | 6:00 horas

Transmisión: VX, TUDN y Canal Nu9ve.

Equipos campeones

Nigeria (1985, 1993, 2007, 2013 y 2015)

Brasil (1997, 1999, 2003 y 2019)

Ghana (1991 y 1995)

México (2005 y 2011)

Alemania (2023)

Unión Soviética (1987)

Arabia Saudita (1989)

Suiza (2009)

Inglaterra (2017)

CT