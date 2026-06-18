Tómalo en cuenta: los objetos que no pasan el filtro de seguridad en el Estadio Guadalajara

Cuando se trata de visitar un evento deportivo, en este caso uno de talla internacional como la Copa Mundial, es importante resguardar la seguridad de los aficionados dentro de los inmuebles, por lo que es importante tomar en consideración las indicaciones de los organizadores y el personal de seguridad para saber qué objetos puede traer un aficionado consigo al partido.

Si asistes al encuentro de México y Corea del Sur de este jueves 18, o está en tu agenda alguno de los próximos juegos en la Perla Tapatía como el de Colombia vs Congo el próximo día 23 o España vs Uruguay el viernes 26, así como a cualquier otro estadio sede de este Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, es importante saber lo que puedes o no traer al inmueble.

Los artículos más confiscados en los accesos

Entre los objetos que más han sido confiscados durante la entrada al partido del Tri contra el seleccionado asiático están paquetes de chicles, cables de cualquier tipo y encendedores, cigarros y vapeadores, por lo que debes tomarlo en cuenta para dejar alguna de estas cosas en casa o en el vehículo ya que, de lo contrario, serán retirados al entrar y no pueden ser reclamados una vez que haya finalizado en partido.

En cuanto a las botellas de líquido, está prohibido el ingreso de envases de vidrio y de plástico mayores a 500 mililitros, de acuerdo con personal de seguridad presente en los arcos de la puerta de ingreso. En los últimos metros de la fila de acceso hay un área designada y botes de basura para tirar cualquiera de los objetos y hacer más fluido el paso.

Del mismo modo, tampoco están permitidos objetos punzocortantes o inflamables, maquillaje, tubos de cremas de ningún tipo o gel antibacterial por cuestiones químicas y prevenir incidentes, así como cualquier bebida alcohólica y alimentos.

Recomendaciones para agilizar tu entrada

Estas medidas se toman como una precaución para resguardar al público presente de cualquier accidente y sortear en la medida de lo posible cualquier mala experiencia antes, durante y después del juego. Las autoridades piden a los aficionados acatar las indicaciones y hacen la recomendación de que, en caso de traer alguna bolsa o mochila, sea transparente para agilizar el proceso de la entrada y evitar inconvenientes.

NG