El duelo entre Toluca y Cruz Azul se jugará este sábado 7 de febrero como parte de la Jornada 5 (J5) del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido llega en un momento exigente para ambos equipos, especialmente para La Máquina, que afronta el compromiso en medio de ajustes obligados en su plantel. Te contamos a qué hora inicia el partido y dónde verlo EN VIVO.

Toluca vs Cruz Azul: Así llegan los equipos a la J5 del Clausura 2026

La tarde de este sábado se disputará un partido de alta exigencia en el Estadio Nemesio Diez, con dos equipos con aspiraciones similares pero contextos distintos en el torneo. Toluca busca hacerse fuerte en casa, mientras que Cruz Azul llega condicionado por problemas de armado y una agenda cargada entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón, La Máquina, ha tenido que modificar su estructura en las últimas semanas tras varias salidas del plantel y la falta de refuerzos definitivos, lo que ha derivado en improvisaciones tácticas. La ausencia de un carrilero derecho natural y la suspensión de Gabriel "Toro" Fernández obligan al cuerpo técnico a recurrir a juveniles y variantes fuera de su posición habitual, reduciendo el margen de maniobra para este compromiso.

Toluca, por su parte, afronta el encuentro con mayor estabilidad en su once, consciente de que enfrentará a un rival golpeado en lo físico y en lo estructural, pero con capacidad de competir pese a las circunstancias.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs Cruz Azul de la J5 - Liga MX

Este sábado 7 de febrero, Toluca recibirá a Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez en Toluca, Estado de México, por la J5 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse EN VIVO por televisión abierta, de paga y streaming.

Fecha y hora: Sábado 7 de febrero, 17:00 horas

Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Transmisión (canales): TV Azteca, FOX One, ViX Premium, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF