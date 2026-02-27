El duelo entre Toluca y Chivas se jugará este sábado dentro de la Jornada 8 (J8) del Clausura 2026 de la Liga MX. Con ambos equipos instalados en la parte alta de la clasificación, el partido llega para confirmar a cada equipo como contendiente serio en esta segunda mitad del torneo. Te contamos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Chivas llega como líder general con 18 puntos tras siete jornadas, con seis victorias y una sola derrota. El conjunto rojiblanco ha mostrado equilibrio en todas sus líneas y mantiene una racha positiva que lo tiene en la cima del torneo.

Del otro lado, Toluca ocupa la cuarta posición con 15 unidades, aún invicto, con cuatro triunfos y tres empates. Los Diablos Rojos presumen una de las mejores defensas del campeonato, con apenas dos goles recibidos en siete partidos.

El choque no solo enfrenta a dos históricos, también podría provocar movimientos importantes en la parte alta de la clasificación general.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs Chivas de la J8 - Liga MX

Este sábado 28 de febrero, Toluca recibirá a Chivas en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Estado de México, por la J8 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión en televisión abierta y streaming También podrás seguir las acciones en redes sociales y consultar el minuto a minuto y resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 28 de febrero, 17:00 horas

Sábado 28 de febrero, 17:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes Network, FOX, FOX One

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

