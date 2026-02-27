Quién fue Marco Tolama, fallecido periodista deportivo especializado en automovilismo

«Piloto profesional. Comentarista de automovilismo deportivo. Odio la injusticia, la envidia y los complejos. Amo la vida y la velocidad», decía sobre sí mismo Marco Antonio Tolama, quien falleció ayer a los 79 años tras permanecer más de un mes hospitalizado por una complicación respiratoria.

El cariño que supo sembrar entre familiares, amigos y aficionados fue visible en su última y complicada etapa. A través de una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos hospitalarios se logró reunir casi un millón de pesos. Y aunque Tolama mostró episodios de mejoría, el desenlace de esta carrera fue inevitable.

Marco Antonio Tolama tomó el volante de los coches de carreras en la década de los 70. Su talento lo llevó a competir en México —donde fue campeón de la Fórmula Vee en 1973—, en Estados Unidos, Canadá y Europa. En esa época se ganó el mote del «Charro volador».

El alto costo de este deporte y las carencias estructurales para practicarlo en México fueron motivos de peso para poner fin a su etapa como piloto.

«Lo practiqué lo suficiente, corrí lo suficiente. Estoy satisfecho de lo que hice, adónde llegué, cómo llegué y también por qué no pude seguir; conozco perfectamente y acepto las razones, así que, en ese sentido, estoy satisfecho», dijo Tolama al respecto, en declaraciones recogidas en su momento por el portal Voces del Deporte.

Antes de dejar de competir tuvo su primer contacto con los medios de comunicación en el programa Sábados Deportivos, dirigido por Eduardo Orvañanos en el canal 8 de Televisa.

Posteriormente, ya retirado de las pistas, coincidió con el inicio de un proyecto de periodismo deportivo en el canal 13 de IMEVISIÓN —que, una vez privatizado, se convertiría en TV Azteca—. La televisora buscaba cubrir disciplinas más allá del futbol, incluido el automovilismo, por lo que adquirió los derechos de transmisión de la Fórmula 1 y buscó un piloto que apoyara a los comentaristas de las carreras. El elegido fue Marco Antonio Tolama.

José Ramón Fernández, director del proyecto, quedó satisfecho con su trabajo y lo invitó a continuar. Así comenzó una carrera en el periodismo deportivo que abarcó la cobertura de Fórmula 1, NASCAR, IndyCar, la Serie CART y otros eventos en espacios como DeporTV y Los Protagonistas.

Narró la muerte del mítico Ayrton Senna y los grandes momentos de los mexicanos Adrián Fernández y Mario Domínguez en la Serie CART.

Durante su trayectoria como comentarista, procuró fomentar la afición al automovilismo y la formación de nuevos periodistas especializados en él.

Tolama también participó en otras empresas de comunicación, como Grupo ACIR y Claro Sports. El 19 de enero de este año publicó su última videocolumna, acerca de las pruebas de Cadillac y Sergio Pérez rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Ayer se difundió en sus redes sociales el siguiente mensaje de despedida:

«Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día. Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años; del afecto de sus amigos, con quienes compartió innumerables historias, siempre recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo.

Bandera a cuadros para la voz que hace leyenda».