El fin de semana se asoma, pero el calendario ya pisa el acelerador. Este viernes 27 de febrero, México tendrá actividad nocturna con cuatro partidos, mientras Europa contará con partidos en sus ligas más importantes.

Aquí tienes el calendario completo, ordenado por torneo y con los canales o plataformas de televisión por streaming para que sepas dónde ver todos los partidos EN VIVO.

Partidos HOY viernes 27 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Santos | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Mazatlán vs Pachuca | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Juárez vs Atlas | 21:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Xolos vs Pumas | 21:06 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY viernes 27 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Alebrijes Oaxaca vs Dorados de Sinaloa | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Mineros Zacatecas vs Venados | 19:00 | Canal por confirmar |

Correcaminos vs Tapatío | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY viernes 27 de febrero de 2026 - LaLiga EN VIVO

Levante vs Alavés | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 27 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

Wolverhampton vs Aston Villa | 14:00 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY viernes 27 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Parma vs Cagliari | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 27 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Strasbourg Alsace vs Lens | 13:45 | FOX One |

Partidos HOY viernes 27 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Augsburg vs FC Köln | 13:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF