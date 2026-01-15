Toluca vence al Santos y le quita liderato a Chivas

Los Diablos Rojos del Toluca y el Santos Laguna se vieron las caras en el cierre de la primera jornada doble del torneo Con México Clausura 2026, en juego disputado en el estadio Nemesio Diez por la fecha 2 del campeonato, dando como marcador final un 3-1 a favor de los Diablos.

Los Guerreros no tuvieron el debut en el torneo que ellos esperaban, pues venían de caer en casa 3-1 ante Necaxa y esta noche buscaban recuperar en condición de visita esos puntos.

En cuanto al historial entre Toluca y Santos, la balanza se inclina a favor de los escarlatas, pues se han enfrentado 92 veces en Liga BBVA MX y Toluca tiene ventaja con 38 ganados por 29 perdidos y 25 empates. Además, los Diablos Rojos ganaron 8 de sus últimos 10 partidos contra Santos, que se impuso en los otros dos. Toluca derrotó a Santos las últimas cinco veces que se enfrentaron en el Nemesio Diez. Además, vienen de ganar en la fecha 1 en el estadio BBVA contra Rayados por 1-0.

Arrancaron las acciones y los Diablos tuvieron los primeros avisos, pero los laguneros sorprendieron adelantándose en el marcador al minuto 21, con una buena jugada de conjunto que Fran Villalba definió correctamente frente a Luis García. Los Escarlatas siguieron buscando la anotación y se quedaron cerca de conseguirlo con un tiro de Marcel Ruiz al minuto 29 que se fue cerca del arco rival. Santos se logró quedar con la ventaja en el medio tiempo

Ya en la segunda mitad, el marcador se igualó gracias a un gol en propia puerta de Haret Ortega al minuto 51. Los locales se fueron al frente y no tardaron en encontrar el gol de la remontada al 53. Marcel Ruiz aprovechó un rebote en el área para mandarla a guardar.

Los Diablos no se conformaron con esta ventaja y siguieron atacando, encontrando su tercer gol al minuto 60 desde el manchón penal, siendo Helinho el encargado de ejecutarlo.

De esta forma, el bicampeón del futbol mexicano mantiene el ritmo ganador y obtiene su segundo triunfo del torneo Con México Clausura 2026.

