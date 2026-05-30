Toluca se proclamó campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf tras imponerse 6-5 en la tanda de penales a Tigres en el Estadio Nemesio Diez, luego de una final intensa, cerrada y cargada de emociones. La definición llegó desde los once pasos, donde el arquero Luis García se convirtió en el héroe de la noche al ser decisivo para que el equipo dirigido por Antonio Mohamed levantara el trofeo .

Con este triunfo, los Diablos Rojos terminaron con una sequía de 23 años, conquistaron su tercer título de Concacaf y aseguraron su participación en la próxima Copa Intercontinental, además de obtener un boleto para la siguiente edición del Mundial de Clubes.

El campeonato también representó un nuevo logro para Antonio Mohamed, quien sumó su cuarto título al frente de Toluca , tras los campeonatos de Liga MX en los torneos Clausura y Apertura 2025, así como el Campeón de Campeones y la Campeones Cup de la temporada 2024-25.

Toluca fue el equipo más peligroso durante la primera mitad. Helinho probó suerte con un potente disparo de larga distancia que exigió al arquero felino, mientras que Nicolás Castro generó dos de las oportunidades más claras del encuentro: un remate de cabeza que pasó muy cerca del poste y un disparo desde fuera del área que salió apenas desviado.

Para la segunda mitad, el encuentro ganó intensidad. Tigres estuvo cerca de abrir el marcador cuando Rómulo conectó un cabezazo dentro del área que fue contenido por Luis García. Minutos después, André-Pierre Gignac tuvo la ocasión más clara de la noche con un remate a corta distancia, pero nuevamente apareció el guardameta escarlata con una intervención salvadora.

El empate sin goles obligó a disputar tiempos extra, donde ambos porteros continuaron siendo protagonistas. García evitó el gol tras un balón desviado que amenazaba con sorprenderlo, mientras que Nahuel Guzmán respondió con una gran atajada a un disparo de Sebastián Córdova que parecía destinado a la red.

Cuando el primer tiempo extra agonizaba, Jorge Díaz Price apareció para encender el Infierno. El atacante ingresó al área y sacó un potente disparo que venció a Guzmán para marcar el 1-0 y desatar la euforia de la afición local.

Sin embargo, Tigres no se rindió. En la segunda parte del tiempo extra encontró el empate gracias a Joaquim , quien se elevó dentro del área tras un tiro libre y conectó un sólido cabezazo que superó a García para silenciar momentáneamente el Nemesio Diez.

La final tuvo que definirse en penales. Tanto Luis García como Nahuel Guzmán atajaron un cobro cada uno y llevaron la serie hasta la muerte súbita. Fue entonces cuando el arquero de Toluca volvió a vestirse de héroe al detener el disparo definitivo de Juan José Purata, sellando el campeonato para los Diablos Rojos y escribiendo una noche inolvidable para la afición escarlata.

SV