Spurs eliminan al Thunder y la NBA tendrá nuevo campeón

En un Juego 7, en casa del campeón y con el drama hasta los últimos segundos, los Spurs de San Antonio se consagraron campeones de la Conferencia Oeste tras vencer 111-103 al Thunder de Oklahoma City, en una serie que exprimió hasta la última gota el mejor basquetbol de los dos mejores equipos de la NBA.

Los texanos vuelven a Las Finales por primera vez desde el título de 2014 y protagonizarán una reedición de la disputa por el campeonato de 1999 ante los Knicks de Nueva York , una serie en la que también salieron victoriosos los Spurs.

Victor Wembanyama se llevó los honores al recibir el Premio Magic Johnson al Jugador Más Valioso de las Finales de Conferencia. En el juego decisivo registró 22 puntos, siete rebotes y tres triples; además, cerró la eliminatoria con promedios de 27 puntos, 10.8 rebotes y 2.7 tapones, con un 47 % de efectividad en tiros de campo durante su primera experiencia en postemporada.

Los de El Álamo se apoyaron en una gran noche desde la línea de tres puntos y en un Julian Champagnie encendido, que conectó seis triples y sumó 20 unidades, mientras que el equipo lanzó para un 42 % de efectividad desde el perímetro. Stephon Castle, De’Aaron Fox, el novato Dylan Harper, Keldon Johnson y Devin Vassell también anotaron en dobles dígitos para sellar una noche casi perfecta.

Aunque estuvieron al frente en el marcador durante gran parte del encuentro, el control del juego fue cambiando de manos. Shai Gilgeous-Alexander dio un recital en el segundo cuarto al anotar 13 de sus 35 puntos, permitiendo que el Thunder tomara la delantera por primera vez. Oklahoma City también aprovechó los rebotes ofensivos y las segundas oportunidades; sin embargo, la falta de apoyo ofensivo complicó que pudiera sostener ese impulso.

Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein y Luguentz Dort apenas combinaron 14 puntos entre los tres. Cason Wallace aportó 17 unidades y, aunque hubo una buena contribución desde la banca por parte de Alex Caruso, Jared McCain y Jaylin Williams, resultó insuficiente y el campeón defensor terminó eliminado.

Los Spurs, que finalizaron la temporada regular con una mejor marca que los Knicks, tendrán la ventaja de localía e inaugurarán Las Finales en San Antonio el próximo 3 de junio. Además, por octavo año consecutivo, la NBA coronará a un campeón diferente , reflejo de una de las etapas más competitivas que ha vivido la liga en las duelas.

SV