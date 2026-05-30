La preocupación se instaló en Tigres durante la final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente a Toluca, luego de que Marcelo Flores tuviera que abandonar el terreno de juego debido a una lesión en la rodilla. El mediocampista mexicano ingresó en la segunda mitad con la intención de darle mayor dinamismo al ataque felino , pero su participación terminó de manera prematura.

El partido tuvo que ser detenido cuando, en su intento por quitarse la marca de un rival, su pierna derecha quedó atorada en el césped y realizó un movimiento forzado que provocó que quedara tendido sobre el terreno de juego, por lo que requirió la atención inmediata del cuerpo médico.

Tras varios minutos de revisión, el futbolista se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar debido al dolor que presentaba en la pierna . Además, señaló en repetidas ocasiones la zona de la rodilla, lo que incrementó la preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

Posteriormente, Flores intentó abandonar el campo por su propio pie; sin embargo, no pudo continuar y el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro optó por sustituirlo para evitar mayores riesgos.

Aunque en un principio parecía que podría reincorporarse, finalmente llegó al banquillo apoyado por sus compañeros, ya que no podía apoyar la pierna afectada debido al intenso dolor.

En su lugar ingresó André-Pierre Gignac, quien ocupó su posición durante la recta final del encuentro.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de la lesión , así como el tiempo estimado de recuperación. No obstante, la situación genera inquietud dentro del club, especialmente por la cercanía de los compromisos que afrontarán los universitarios en las próximas semanas.

La imagen de Marcelo Flores abandonando el partido generó preocupación entre la afición auriazul. Además, el futbolista fue convocado por la selección de Canadá de cara a la Copa del Mundo, por lo que, en caso de confirmarse una lesión de gravedad, podría perderse su participación en la justa mundialista.

SV