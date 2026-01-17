Pachuca y América se medirán este domingo 18 de enero dentro de la Jornada 3 (J3) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la mira puesta en escalar posiciones en un inicio de certamen que ya comienza a exigir resultados. Entérate qué hora empieza el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

Pachuca vs América: Así llegan los equipos a la J3 del Clausura 2026

Este domingo, el Estadio Hidalgo será escenario de un choque del Clausura 2026, con dos escuadras que llegan en contextos contrastantes y con la necesidad de sumar para afianzar sus aspiraciones en el torneo.

El América atraviesa un arranque complicado. Tras dos jornadas disputadas, el conjunto de Coapa no ha logrado sumar de a tres y viene de una derrota en casa ante Atlético San Luis, resultado que incrementó la presión sobre el equipo dirigido por André Jardine. La falta de gol y los ajustes pendientes en ataque han encendido las alarmas en el entorno azulcrema, que ya habla de la posible llegada de un refuerzo ofensivo.

Por su parte, Pachuca consiguió su primera victoria del torneo en la J2 frente a León, luego de haber iniciado el certamen con derrota ante Chivas. Los Tuzos supieron reaccionar en casa y ahora buscarán aprovechar su condición de local y su buen historial reciente ante América para mantenerse en la senda positiva.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs América de la J3 - Liga MX

Este domingo 18 de enero, Pachuca recibirá al América en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca, por la J3 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas tiempo del centro de México y se podrá ver EN VIVO a través de streaming.

Fecha y hora: Domingo 18 de enero, 19:00 horas

Domingo 18 de enero, 19:00 horas Estadio: Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF