El duelo entre Tigres y Querétaro se disputará este domingo como parte de la Jornada 11 (J11) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto felino buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato, mientras que los Gallos Blancos intentarán sumar puntos clave para mejorar su posición en la Tabla General.

Tigres llega a este compromiso con 14 puntos tras diez jornadas. El equipo regiomontano buscará una victoria en casa que le permita acercarse a los primeros lugares de la tabla, zona en la que aún no ha logrado consolidarse durante el torneo.

Querétaro, en tanto, atraviesa un certamen complicado. Los Gallos Blancos se ubican en la parte baja de la clasificación con siete unidades, por lo que necesitan sumar para intentar salir del fondo.

El encuentro representa una oportunidad importante para ambos equipos: Tigres intentará hacerse fuerte en su estadio, mientras que Querétaro buscará dar la sorpresa como visitante.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Querétaro de la J11 - Liga MX

Este domingo 15 de marzo, Tigres recibirá a Querétaro en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, por la J11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de plataformas de streaming y posiblemente en televisión abierta. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes sociales de ambos equipos, así como consultar el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 15 de marzo, 17:00 horas

Domingo 15 de marzo, 17:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network y FOX, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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