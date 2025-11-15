Este domingo 16 de noviembre, terminan las semifinales de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. El duelo que abre las actividades es el Tigres vs Cruz Azul, y en caso de que te interese verlo EN VIVO, te dejamos el horario y las opciones de transmisión, además de algunos datos de cómo llegan los equipos a la antesala de la pelea por el título.

Tigres vs Cruz Azul femenil: Cómo llegan los equipos a la semifinal de vuelta del Apertura 2025

Cruz Azul rescató el empate ante Tigres.

En esta llave de la semifinal de la Liga MX Femenil, la Máquina del Cruz Azul alcanzó el empate (1-1) ante las Amazonas en partido jugado en el Estadio Olímpico Universitario.

Las Amazonas se fueron al frente en el partido al 45+4' con gran jugada individual de María Sánchez por la banda y que Barbara Olivieri terminó por concretar.

Las celestes no bajaron la guardia y siguieron peleando cada balón, y fue al minuto 74 cuando Ana García empató el tablero.

Todo se definirá en la vuelta este domingo 16 de noviembre.

El ganador de esta serie disputará el título contra el mejor del Clásico Nacional Chivas vs América, que también jugará la vuelta el domingo.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Cruz Azul femenil- Semifinal vuelta, horario, canales, Apertura 2025

La vuelta de la semifinal del Apertura 2025 está programada para este domingo 16 de noviembre en el Estadio Universitario en Monterrey, Nuevo León, donde Tigres le hará los honores a Cruz Azul en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso podrá verse en vivo en YouTube, mientras que las cuentas oficiales de ambos clubes compartirán las acciones más destacadas. Al final, podrás conocer el resultado a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 16 de noviembre, 17:00 horas

Domingo 16 de noviembre, 17:00 horas Estadio: Estadio Universitario en Monterrey, Nuevo León

Estadio Universitario en Monterrey, Nuevo León Transmisión: Tigres Oficial YouTube

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

