Este domingo 16 de noviembre, terminan las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Uno de los boletos para la gran final del campeonato se definirá con el Clásico Nacional Femenil América vs Chivas, sobre el que te damos algunos detalles de cómo llegan los equipos, además del horario y las opciones para que puedas verlo EN VIVO.

América vs Chivas femenil: Cómo llegan los equipos a la semifinal de vuelta del Apertura 2025

América Femenil dio un golpe de autoridad en la semifinal de ida del Apertura 2025 al vencer 0-2 a Chivas en el Estadio AKRON.

El equipo local no supo aprovechar la ventaja de la casa y terminó sucumbiendo ante una versión americanista que vivió una noche inspirada, mostrando solidez defensiva y pegada en momentos clave.

La primera anotación del encuentro llegó prácticamente con el silbatazo inicial, de los pies de Scarlett Camberos, quien aprovechó la falta de comunicación de la defensa para mandar el balón al fondo con un disparo al minuto 2.

Con la llegada del segundo tiempo, las locales saltaron con la idea de dejar todo en el campo y, en uno de sus mejores momentos en la cancha, recibieron el segundo golpe.

El tanto que definió el partido llegó tras la intervención de Kimberly Rodríguez, quien aprovechó una peinada dentro del área y firmó el segundo al minuto 57.

La segunda anotación echó por la borda cualquier intento de Chivas femenil, que se mantuvo cerca de descontar, pero no lo logró.

Con este resultado, las Águilas toman ventaja y se acercan a una nueva final, dejando a Chivas con la obligación de reaccionar en la vuelta.

El ganador de esta serie se medirá en la final ante quien logre avanzar en la otra semifinal entre Cruz Azul y Tigres.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Chivas femenil - Semifinal ida, horario, canales, Apertura 2025

La vuelta de la semifinal del Apertura 2025 está programada para este domingo 16 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes en la CDMX, donde América recibirá al Rebaño femenil en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso podrá verse en vivo en televisión abierta, restringida, y plataformas de streaming, mientras que las cuentas oficiales de ambos clubes compartirán las acciones más destacadas. También podrás mantenerte al tanto del marcador y de los resultados y la cobertura especial a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 16 de noviembre, 19:00 horas

Domingo 16 de noviembre, 19:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX

Ciudad de los Deportes, CDMX Transmisión: ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN, Nu9ve

*Con información de SUN y EL INFORMADOR

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

