Tres días fueron suficientes para que se vendieran los más de 400 mil boletos disponibles para el Gran Premio de México 2026, carrera que tendrá como sede el Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que evidencia el interés del público por presenciar el regreso de Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1 (F1).

Apenas el pasado 11 de noviembre el comité organizador puso a la venta al público general las entradas, y el efecto Checo Pérez ya garantiza la "F1esta" que se vivirá del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año, lo que además casi se empareja con la tradición mexicana del Día de Muertos, que le pondrá más color a las gradas.

X / @mexicogp

La afición dejó claro su deseo de ver a Pérez en su primer año con la escudería Cadillac y evidenció la confianza en que el nuevo equipo de la parrilla logre resultados pronto, con el fin de verlo nuevamente en el podio tras un año sin actividad en la F1.

Ahora hay que esperar si este entusiasmo se ve reflejado en un nuevo récord de asistencia en el Hermanos Rodríguez, que en 2024 reunió a 404 mil 958 fans en todo el fin de semana, siendo la cifra más alta de asistencia que ha tenido en su regreso a la capital mexicana desde 2015.

La segunda mejor asistencia fue este año, con 401 mil 326 aficionados, y la tercera fue en 2023, con 400 mil 639.

¿Cuándo debutaría Checo Pérez con Cadillac?

El Gran Premio de México 2026 adquiere mayor importancia para la afición nacional después de que, en agosto pasado, se confirmara el regreso del jalisciense Sergio "Checo" Pérez a la parrilla.

Ante la expectativa por conocer la fecha de su presentación con su nuevo equipo, vale recordar que la temporada 2026 de la Fórmula 1 contará con 24 carreras y dará inicio el 8 de marzo en Melbourne, durante el Gran Premio de Australia. Ese día será el debut oficial de Checo Pérez con su nueva escudería.

La campaña terminará en Abu Dabi durante el primer fin de semana de diciembre, y para entonces ya se habrá observado el desempeño del piloto mexicano, el funcionamiento del equipo que debuta en la categoría y el de su nuevo compañero, el finlandés Valtteri Bottas.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Checo Pérez se sube otra vez a un monoplaza de F1

OF