La actividad de la recta final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue este sábado 11 de abril con uno de los enfrentamientos más atractivos del fin de semana. Tigres recibe a Chivas en la cancha del Estadio Universitario, en un duelo correspondiente a la Jornada 14 (J14) donde ambos equipos se juegan objetivos completamente distintos de cara a la Liguilla.

El encuentro en "El Volcán" promete alta intensidad, pues mientras el Rebaño Sagrado busca consolidar su dominio absoluto en la cima de la Tabla General, la escuadra regiomontana saldrá con la presión de sumar tres puntos vitales frente a su afición para no comprometer su boleto a la fase final del campeonato.

¿Cómo llegan Tigres y Chivas a este partido?

El momento que atraviesan ambas instituciones es contrastante. Chivas, dirigido por Gabriel Milito, llega a este compromiso como el líder indiscutible del certamen con 31 unidades. El conjunto rojiblanco ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla y se mantiene como una de las mejores ofensivas del torneo. En su último compromiso liguero, rescataron un empate 2-2 frente a los Pumas, extendiendo su racha positiva y demostrando solidez en todas sus líneas.

Por su parte, Tigres, comandado por Guido Pizarro, vive una situación de urgencia en el torneo local. Ubicados en la octava posición con 17 puntos, los felinos arrastran una racha negativa de dos derrotas consecutivas en la Liga MX (ante Tijuana y Juárez). Aunque recientemente consiguieron un triunfo anímico en la Concachampions frente al Seattle Sounders, el equipo regio necesita trasladar ese buen funcionamiento al torneo local, ya que un tropiezo más podría dejarlos fuera de los puestos de clasificación a falta de pocas fechas para concluir la fase regular.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Chivas de la J14 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir cada minuto de este partido de la J14, la transmisión contará con diversas opciones, tanto en televisión abierta como en plataformas de paga y streaming.

Fecha y hora: Sábado 11 de abril, 17:00 horas

Sábado 11 de abril, 17:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Tubi, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF