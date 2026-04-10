El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se encuentra cerca del cierre de su fase regular y este sábado 11 de abril, la actividad de la Jornada 14 (J14) trae un enfrentamiento interesante cuando el Querétaro reciba al Necaxa en el Estadio Corregidora, en la ciudad de Querétaro. Con el margen de error en el punto mínimo, ambos equipos saltarán al terreno de juego sabiendo que una victoria es fundamental para mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla.

Debido a que en este semestre no se disputará Play-In por la calendarización del Mundial 2026, la lucha por meterse entre los primeros ocho lugares de la Tabla General es más feroz que nunca. Este factor añade un nivel extra de dramatismo al enfrentamiento, convirtiéndolo en uno de esos duelos de eliminación directa para los locales, que necesitan un cierre perfecto.

¿Cómo llegan Querétaro y Necaxa a la Jornada 14?

El conjunto de los Gallos Blancos llega a este compromiso ubicado en la decimosexta posición de la clasificación con 12 unidades. A pesar de estar en la parte baja de la tabla, el Querétaro ha mostrado destellos de resistencia y vienen de rescatar un empate 1-1 frente a los Bravos de Juárez en su último compromiso, que fue el pendiente de la Jornada 7. Sin embargo, el tiempo se agota y necesitan sumar de a tres en casa si quieren obrar el milagro de colarse a la Fiesta Grande.

Por su parte, los Rayos del Necaxa aterrizan en territorio queretano con un panorama ligeramente más alentador, pero igual de presionado. Ubicados en el noveno escalón con 16 puntos, los hidrocálidos vienen de conseguir un valioso triunfo por 2-1 ante Mazatlán. Saben perfectamente que un tropiezo como visitantes podría costarles muy caro y sacarlos de la zona de clasificación, por lo que saldrán a proponer el partido desde el silbatazo inicial para asegurar su boleto directo.

Dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs Necaxa de la J14 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir cada minuto de este partido de la Liga MX, la transmisión estará disponible a través de televisión de paga.

Fecha y hora: Sábado 11 de abril, 17:00 horas

Sábado 11 de abril, 17:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro, Querétaro

La Corregidora, Querétaro, Querétaro Transmisión: FOX One, FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF