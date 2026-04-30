Tigres continúa con su preparación de cara al partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, donde enfrentará a Chivas en un duelo clave para sus aspiraciones en la Liguilla.

El conjunto felino regresó a los entrenamientos este jueves en el Centro de Entrenamiento tras recibir descanso el miércoles, luego del compromiso disputado en Nashville y el largo viaje de regreso durante la madrugada.

Con poco margen de recuperación y la carga física acumulada, el cuerpo técnico trabaja contrarreloj para definir el once que enfrentará al Rebaño Sagrado este sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario a las 19:00 horas.

Sin embargo, el equipo regiomontano no contará con plantel completo. Joaquim Pereira y Ozziel Herrera han sido confirmados como bajas para este compromiso, una situación que ya se anticipaba en el entorno del club.

En el caso del defensor brasileño, incrementó su trabajo físico, pero aún sin integrarse a los ejercicios con balón en espacios reducidos, lo que lo deja fuera de la convocatoria.

Por su parte, Ozziel Herrera continúa en evaluación médica, trabajando con fisioterapeutas, y será hasta este viernes cuando se le realicen estudios de imagen para determinar la gravedad de su lesión muscular, misma que lo obligó a salir del partido en Estados Unidos.

Ambos jugadores también están prácticamente descartados para el duelo de vuelta de la Semifinal de la Champions Cup ante Nashville, aunque en el caso de Joaquim existe una mínima posibilidad de que pueda aparecer al menos en el banquillo.

Con este panorama, Tigres deberá afrontar un partido exigente con ausencias sensibles, en un momento clave tanto en la Liga MX como en el plano internacional.

¿Qué necesita Tigres para avanzar a semifinales?

Tigres está obligado a ganar el partido en el global para avanzar a semifinales, pues en caso de empate, el criterio principal para avanzar es la mejor posición en la tabla general al término de la fase regular. Los felinos terminaron en septimo lugar.

Hay que recordar que no cuenta el gol de visitante.

Partido de Ida: Tigres vs Chivas

Fecha: sábado 2 de mayo de 2026

Hora: 19:00 (Centro de México)

Estadio: Universitario

Partido de Vuelta: Chivas vs Tigres

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Hora: 19:07 (Centro de México)

Estadio: AKRON

MF