Tras la semifinal del Mundial 2026, en la que Argentina remontó para imponerse 2-1 sobre Inglaterra, aficionados y medios británicos calificaron de cobarde la estrategia de Thomas Tuchel, quien tuvo al campeón contra las cuerdas, pero le permitió recuperarse.

Los ingleses se adelantaron al minuto 55 gracias a un gol de Anthony Gordon, pero después se dedicaron a defender, una táctica casi suicida ante el poder ofensivo de la Albiceleste.

Enzo Fernández, al minuto 85, y Lautaro Martínez, al 90+2, anotaron para darle la vuelta al marcador y clasificar a Argentina a la final, donde enfrentará a España.

Tuchel sacó de la cancha al autor del gol, su delantero más peligroso durante el partido, e ingresó al zaguero Ezri Konsa para reforzar la defensa con una línea de cinco.

Después refrescó la defensa y el mediocampo con las modificaciones de James por Burn y Rice por O'Reilly, pero el equipo no logró asentarse y poco después comenzó la remontada argentina.

Tras el gol de Lautaro, Tuchel intentó reactivar su ofensiva con los ingresos de Ivan Toney y Marcus Rashford, pero ya no hubo tiempo para reaccionar.

"Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza; no paraban de colgar centros una y otra vez", argumentó Tuchel, quien asumió su responsabilidad.

"Ya no pudimos escapar de la presión e intentamos todo, pero no pudimos controlar el balón. Entonces, es como si estuvieras sufriendo una muerte lenta", sentenció.

EFE/C. Herrera

¿Cuándo jugarán Francia e Inglaterra el partido por el tercer lugar?

Tras la amarga eliminación en semifinales, las selecciones de Francia e Inglaterra se enfrentarán en un duelo de alto calibre y gran rivalidad histórica para definir al ganador del tercer lugar de la Copa del Mundo de 2026.

La cita está programada para el próximo sábado 18 de julio de 2026. El escenario que albergará el choque será el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida, donde el balón comenzará a rodar a las 15:00 horas (tiempo del centro de México).