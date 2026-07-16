Se acabó el ayuno de futbol mexicano. El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX comienza este jueves 16 de julio con los primeros encuentros de la Jornada 1 (J1), marcando el regreso oficial del balompié azteca tras la pausa de verano tras el final del pasado Clausura y por la celebración del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. La actividad se extenderá durante jueves, viernes y sábado, con los primeros equipos buscando iniciar el campeonato con una victoria.

Anota en tu agenda la lista de los partidos del día, así como los horarios y canales donde los transmitirán en vivo.

La agenda de la J1 del Apertura 2026 —¿Qué partidos hay hoy jueves 16 de julio?

El inicio del Apertura 2026 representa la primera oportunidad para que los clubes comiencen a sumar puntos y tomen confianza. Uno de los principales atractivos de esta Jornada 1 es el regreso del Atlante a la Primera División, mientras que el resto de los equipos intentará reflejar en la cancha el trabajo realizado durante la pretemporada.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de televisión y plataformas de streaming. En esta nota te compartimos los horarios y las opciones de transmisión para que no te pierdas ninguno de los partidos programados para este día.

Dónde ver EN VIVO los partidos del 16 de julio de 2026

La actividad de la Liga MX podrá seguirse a través de televisión y plataformas digitales. Estos son los encuentros programados para este jueves 16 de julio, junto con sus horarios y opciones de transmisión.

La actividad comenzará a las 19:00 horas con el duelo Necaxa vs Atlante, un encuentro que acapara los reflectores por el esperado regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito. El partido podrá seguirse a través de la señal de FOX One.

Para cerrar la jornada del jueves, Tijuana vs Tigres se jugará en el Estadio Caliente a las 21:00 horas. El segundo compromiso de la fecha también contará con transmisión por FOX One.

Partido | Sede | Hora | Canales de transmisión

Necaxa vs Atlante | Estadio Victoria | 19:00 horas | FOX One |

Tijuana vs Tigres | Estadio Universitario | 21:00 horas | FOX One |

Resultados y cobertura de la Liga MX

Mantente al tanto de todo lo que ocurra durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con la cobertura especial de EL INFORMADOR. Aquí encontrarás el seguimiento de cada jornada con resultados EN VIVO, goles, crónicas, reacciones, tabla general, calendario y próximos partidos, además de la información más relevante de los 18 clubes del futbol mexicano.

A lo largo del torneo, aqui habrá actualizaciones con las noticias más importantes del certamen, incluyendo cambios en la clasificación, estadísticas, convocatorias, horarios, canales de transmisión y todo lo relacionado con el desarrollo del campeonato para que no te pierdas ningún detalle de la temporada.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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