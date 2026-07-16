El domingo, en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el presente y el futuro del fútbol se darán la mano cuando Lionel Messi y Lamine Yamal se encuentren frente a frente en la cancha del Estadio Nueva Jersey. Entre todas las comparaciones y lo que pueda suceder en el partido, será un momento en el que quedará demostrado cuán extraño puede ser el destino, que cruzó a ambos futbolistas por primera vez hace 19 años, cuando el argentino era un novato y el español ni siquiera aprendía a caminar.

En 2007, la Fundación FC Barcelona, la UNICEF y el diario Sport organizaron la impresión de un calendario para promover los derechos de la infancia y recaudar fondos en beneficio de familias de bajos recursos de Cataluña. En él aparecerían jugadores del equipo y miembros de la comunidad elegidos por sorteo.

Entre los seleccionados estuvo la familia Nasraoui, habitante del barrio de Rocafonda, en la ciudad de Mataró, una zona de perfil obrero habitada en su mayoría por inmigrantes.

Para las fotografías posaron la madre de familia, Sheila Ebana, y su hijo Lamine Yamal, entonces un bebé de meses, acompañados de Lionel Messi, quien para ese momento tenía tres años de haber debutado con el Barcelona.

En una de las imágenes, Messi está bañando a Lamine, quien desde la tina observa algo fuera de cámara. En otra aparece también la madre, mientras el pequeño mira a Messi; ambos sonríen, como reaccionando al gesto del otro.

Las imágenes permanecieron olvidadas hasta 2024, cuando el padre de Lamine Yamal las hizo públicas con el mensaje: "El comienzo de dos leyendas".

En vísperas de la final de la Copa del Mundo, el momento en que los dos delanteros de equipos rivales se vieron por primera vez vuelve a ser un tema popular y un ingrediente más para aderezar el partido.

Lionel Messi está jugando su último Mundial, que coincide con el primero de Lamine Yamal. AP/J. Kupferman

Logros de Messi superados por Lamine

Nadie sospechaba que el bebé de esas fotografías disputaría años más tarde algunos de los récords de Messi, quien, aunque todavía era un novato en ese tiempo, ya era titular del Barcelona y formaba una delantera junto a Ronaldinho y Samuel Eto'o.

Goleador en El Clásico: Messi anotó su primer gol ante el Real Madrid a los 19 años, con un triplete histórico en 2007. Yamal se convirtió en el goleador más joven en la historia de El Clásico con solo 17 años y 105 días.

Precocidad en torneos locales: Yamal ostenta el récord de ser el goleador más joven de la historia de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Messi no alcanzó estos registros de precocidad extrema debido a que su irrupción goleadora ocurrió de forma más gradual entre los 18 y los 19 años.

Hitos internacionales: Messi anotó su primer gol en una Copa del Mundo a los 18 años y 11 meses, durante Alemania 2006. Por su parte, Yamal no solo anotó y asistió en las fases finales de la Eurocopa con 16 y 17 años, sino que se convirtió en el campeón y MVP más joven en la historia de las grandes citas de selecciones.

Las marcas que Messi conserva

Ser campeón de la UEFA Champions League a menor edad

Lionel Messi se consagró campeón de la Champions League con el Barcelona el 17 de mayo de 2006, en la mítica final de París contra el Arsenal, con apenas 18 años y 10 meses.

Lamine Yamal, al haber cumplido ya los 18 años, vio cómo el FC Barcelona quedó eliminado en las rondas de KO de la edición previa a su cumpleaños, por lo que su oportunidad de levantar su primera "Orejona" antes de los 18 años y 10 meses ya expiró matemáticamente.

El más joven con triplete en El Clásico

Uno de los momentos más legendarios del inicio de la carrera de Messi fue su primer triplete como profesional, anotado nada menos que contra el Real Madrid el 10 de marzo de 2007, en el empate 3-3 en el Camp Nou.

Lionel Messi lo consiguió a los 19 años y 259 días, convirtiéndose en el jugador más joven del siglo XXI en marcar un triplete en un Clásico.

Si bien Yamal ya anotó en un Clásico con 17 años, el margen para registrar un triplete ante el Real Madrid y superar la edad exacta de Messi se reduce con cada mes. De no lograrlo antes de marzo de 2027, este hito de precocidad individual ante el máximo rival seguirá perteneciendo al argentino.