Argentina remonta a Inglaterra y se cita en la Final del Mundial 2026 con España

Argentina vino de atrás y de forma heroica avanzó a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Inglaterra en una semifinal intensa jugada en el estadio Atlanta.

Tras un primer tiempo intenso, ríspido, de mucha lucha y pocas acciones de gol, Inglaterra salió al complemento con el objetivo de irse adelante , lo que logró Anthony Gordon al 55 para ilusionar a los ingleses.

Sin embargo, Inglaterra hizo lo que no debía, echarse para atrás ante una selección que lo que le sobra es espíritu de lucha.

Argentina se fue con todo por el empate ante una ultradefensiva Inglaterra que se defendía con las uñas y con un admirable Jordan Pickford que tapó lo que le llegaba por todos lados.

Sin embargo, tanto va el cántaro al agua hasta que se derrama. Al 85' Enzó Fernández, con un derechazo desde fuera del área batió a Pickford para el empate de los sudamericanos.

Y siete minutos más tarde, al 92', Lautaro Martínez puso de cabeza el gol de la final para los argentinos.

El domingo, Argentina y España buscarán el título del Mundial 2026 en el estadio Nueva York .

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