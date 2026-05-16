Tepatitlán se corona campeón del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX

El Tepatitlán FC obtuvo el campeonato del torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX tras derrotar por marcador de 1-0 a la Jaiba Brava del Tampico Madero. El encuentro de vuelta de la serie final se desarrolló en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, inmueble que registró un lleno en sus graderíos para presenciar la resolución del circuito.

El desenlace de la eliminatoria se definió durante el primer tercio del periodo inicial. Al minuto 11 de la primera mitad, el mediocampista Omar Islas aprovechó un rebote otorgado por el guardameta visitante en el área penal para realizar un remate de pierna derecha que cruzó la línea de meta, decretando la única anotación del compromiso y, a la postre, del marcador global.

A pesar de los intentos ofensivos generados por la escuadra tamaulipeca en la segunda mitad mediante los ingresos de Néstor Corona y Edson Torres, el orden en el esquema defensivo del conjunto alteño, respaldado por las intervenciones del portero Gustavo Gutiérrez, mantuvo la ventaja local hasta el silbatazo de conclusión por parte del cuerpo arbitral.

Con esta victoria en su estadio, el Tepatitlán FC ratificó el rendimiento estadístico mostrado a lo largo del semestre regular, fase en la cual concluyó como líder general de la clasificación con la acumulación de 32 unidades. Asimismo, el resultado impidió la obtención del bicampeonato por parte de Tampico Madero, institución que accedía a esta instancia tras haber conseguido el campeonato del torneo Apertura 2025.

Este triunfo representa el segundo título oficial para la franquicia de Los Altos de Jalisco dentro de la segunda categoría del balompié mexicano . La primera estrella del club se registró en el torneo Guard1anes de mayo de 2021, cuando vencieron al Atlético Morelia bajo la dirección técnica de Francisco Ramírez. Con este campeonato, Tepatitlán iguala a escuadras como el Atlante en el registro de campeonatos obtenidos desde la reestructuración de la división en el año 2020.

SV