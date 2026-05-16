Pumas y Pachuca, por el boleto a la Final del Clausura 2026

Tras la clasificación de Cruz Azul a la Gran Final del Clausura 2026, la mesa está puesta para definir al segundo contendiente al título de la Liga MX . Las miradas del balompié nacional se trasladan este domingo 17 de mayo a las 19:00 horas a la cancha del Estadio Olímpico Universitario, escenario donde los Pumas de la UNAM intentarán remontar el adverso marcador global de un gol a cero frente a los Tuzos del Pachuca.

La escuadra dirigida por Efraín Juárez saltará al terreno de juego con el beneficio del reglamento de su lado, a pesar de la desventaja mínima tras el partido de Ida. Al haber concluido la fase regular como líder general de la competencia, a Pumas le basta con obtener una victoria por cualquier marcador en su feudo, por lo que será el obligado en este encuentro.

Un triunfo universitario por un gol de diferencia empataría el marcador global y le otorgaría el pase automático a la final por criterio de posición en la tabla . Ante esto, el planteamiento auriazul requiere recuperar el orden ofensivo y la contundencia de elementos como Jordan Carrillo y Uriel Antuna desde el silbatazo inicial.

Por su parte, el conjunto hidalguense llega a la capital de la República con la misión de gestionar el tiempo y la desesperación del rival. Cualquier empate o victoria en los noventa minutos restantes mantendrá a Pachuca en la contienda por el campeonato. Los Tuzos deberán mitigar la baja en la zona baja tras la expulsión del defensor central Eduardo Bauermann en el juego de ida, un factor que la ofensiva felina buscará explotar en las inmediaciones del área penal.

El equipo que logre sortear esta eliminatoria en el Pedregal tendrá como rival definitivo a Cruz Azul . El conjunto celeste amarró su boleto a la serie por el campeonato la noche del sábado, luego de superar a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Jalisco. Con el primer finalista definido, la presión se traslada al mediodía de este domingo en Ciudad Universitaria, donde se dictará si habrá clásico capitalino o si Pachuca sellará una nueva final en su historial.

SV