La remontada de Amanda Anisimova ante Madison Keys en el duelo entre estadounidenses (4-6, 6-3 y 6-2), proporcionó a la kazaja Elena Rybakina el pasaporte para las Semifinales de las Finales WTA, como primera, gracias a su victoria previa ante la polaca Iga Swiatek, que se jugará la clasificación mañana, en la última jornada del Grupo Serena Williams.

Por primera vez en su carrera, Rybakina, que protagonizó una brutal remontada ante Swiatek al ganar 12 de los 13 últimos juegos del partido, se sitúa en las semifinales del torneo de maestras. Además, como primera del grupo. En sus dos apariciones anteriores, en Cancún en 2023 y en Riad el año pasado, nunca superó la Fase de Grupos.

Pero la jugadora kazaja de origen ruso venció por primera vez en este 2025 a Swiatek por (3-6, 6-1 y 6-0). Rybakina, que ganó el sábado a Anisimova por 6-3 y 6-1 sumó así su segunda victoria que le dio el pase para las Semifinales.

La otra plaza del grupo se la jugarán mañana, en la última jornada Anisimova y Swiatek, que cuentan con un triunfo y una derrota. Fuera de cualquier opción está ya Madison Keys, quien ha perdido los dos encuentros que ha disputado y que reapareció en este torneo después de quedar fuera de acción los dos meses anteriores tras una lesión muscular sufrida en el US Open.

La única debutante en las Finales WTA, Anisimova, logró en una hora y 45 minutos su primera victoria en este evento.